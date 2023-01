Denuncian que enfermeras extorsionaron a turista extranjera en aeropuerto El Dorado

La familia de Silvana, una turista proveniente de Noruega que llegó a Colombia para disfrutar de unas vacaciones en Pereira, que planeó por mucho tiempo, denunció que dos enfermeras la extorsionaron cuando hacía el trasbordo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Le puede interesar: Este fue el último video que Valentina Trespalacios envió a su familia antes de ser hallada muerta

Según la resolución 1238 de 2022 referente al COVID-19, señala que en inmigración se debe presentar al menos el carné de vacunas con dos dosis o una prueba PCR con menos de 72 horas.

Publicidad

Silvana no tenía ninguna de las dos cosas y el pasado 17 de enero una enfermera que se encargaba de hacer el control epidemiológico “le dice ‘te espero en el baño’”, narró Lorena Granada, la mamá de la joven.

“Mi hija la sigue hasta el baño, entonces esta chica le dice a mi hija que, como ella no trae estos certificados, fácilmente la pueden llevar a la sala de deportaciones y que mi hija no va a poder hacer nada, que no va a tener ni el teléfono”, agregó la mujer.

La enfermera le ofreció un arreglo y le pidió “100 dólares en efectivo, entonces que no pasa nada y puede pasar y ya está, pasa por inmigración".

"Entonces mi hija no traía dinero en efectivo, está joven y no piensa en estas cosas, entonces llama a mi familia, yo no estaba ahí, ella no quería preocuparme, esta señora le presta el teléfono y mi hija se comunica con ellos y ellos hacen todo lo posible para enviarle”, dijo la mamá de la turista.

Publicidad

Sin embargo, cuando la joven consiguió el dinero, la funcionaria le manifestó que “ya la cuenta había subido, ya no eran 100 dólares, sino que 500.000 pesos o si no deportación. Mi padre no maneja bancos, así que mi prima fue quien pagó la extorsión”, señaló.

Con la presunta extorsión pagada, la turista fue escoltada hasta la puerta de embarque para tomar su vuelo hasta Pereira.

Publicidad

No obstante, la familia de Silvana decidió no guardar silencio y denunció ante las autoridades, que comenzaron las investigaciones.

Fue entonces que la enfermera presuntamente implicada en el caso llamó a la familia para tratar de arreglar la situación.

Enfermera: Yo ayudo a todo el mundo señora, ¿sí? Y ubico personas a trabajar y quise ayudar, ¿sí? Entonces quiero que sumercé me ayude con eso y no me lleve policía al aeropuerto. Cualquier cosa estoy descansando, si quiere nos vemos.

Pero la familia de Silvana la increpó.

Publicidad

Tía: Bueno, María, lo que cuenta fue lo que hiciste, lo que hiciste fue extorsionarnos y causarle un ataque de pánico a la niña.

Enfermera: En ningún momento tuve esa mala intención y créame que no.

Tía: Las intenciones son muy buenas hasta cuando somos corruptos.

Enfermera: No señora, no señora, no lo quise hacer.

Tía: Debes pagar las consecuencias por tus actos porque te estás llenando el bolsillo de tu trabajo.

Enfermera: No quise en ningún momento extorsionarla, no lo quise hacer señora, le quise fue ayudar.

Ante el hecho, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente de Bogotá rechazó la presunta conducta cometida por las dos auxiliares de enfermería en el aeropuerto El Dorado, quienes fueron apartadas de su cargo una vez se conoció el caso.

Publicidad

Además, invitaron a la comunidad a denunciar actos irregulares en la página www.subredsuroccidente.gov.co

Otras noticias: