Denuncian que guardia aprovechó hurto en un local para también sacar su tajada

Propietarios de un local de bicicletas fueron víctimas de la delincuencia en Bogotá por parte de sujetos que violentaron una reja y se llevaron 8 vehículos, que suman 150 millones de pesos. La situación empeoró tras descubrir que uno de los guardas de una empresa de seguridad que llegó al sitio extrajo dinero en efectivo de la caja registradora.

Para atender el caso llegaron “dos motorizados de la empresa de seguridad, uno ingresa a la tienda, le da toda una vuelta y pasa por la zona de la caja y sustrae el dinero en efectivo de la caja menor que tenemos”, explica Juan Forero, propietario de la tienda de bicicletas.

Horas más tarde, los dueños del local verifican las cámaras de seguridad y se dan cuenta del doble hurto. En presencia de la Policía, uno de los guardas confiesa su accionar y les hace esta propuesta a los dueños, según Forero: “Saca el dinero de su bolsillo y se lo da a la gerente de la tienda y le dice ‘vea, acá está el dinero, el efectivo, yo se lo guardé porque de pronto la Policía cuando ingresa se lo roba’. A lo cual, la gerente de la tienda dice: "No, yo no le voy a recibir nada. Hay algo que no me cuadra’”.

Pero más allá de esto, el drama para estos emprendedores apenas comenzaba por el proceso de la denuncia ante las autoridades. “Me tuvieron por lo menos unas dos o tres horas mientras ellos hacían su papeleo, que no sé qué tanto se demoran los relatos de hechos, los cuales a mí no me preguntaron absolutamente nada en el CAI, sino simplemente me dijeron ‘usted tiene que estar acá con nosotros y ahorita lo acompañamos hasta la URI con el detenido”, relató Juan Forero.

Ahí empezó la segunda parte de esta historia difícil de creer: “Lo curioso del caso es que mientras me transportaba en la patrulla del CAI a la URI uno de los patrulleros me muestra la denuncia escrita por ellos y me dice ‘vea, don Juan, estos son los tiempos que por favor necesitamos que coincidan con lo que usted vaya a rendir indagatoria en la URI (…) porque sí nos demoramos un poquito en hacer la captura, entonces si usted dice los tiempos que son pues no van a quedar las cosas bien’”.

Juan dio el testimonio obedeciendo los horarios que marcan las cámaras de seguridad y el reporte del robo, pero en las últimas horas le informan que las dos denuncias no son legítimas por “mal procedimiento”.

“El proceso de ustedes del señor del robo del efectivo de la empresa de seguridad se cayó porque las horas que usted dijo no coincidían con las horas que coincidimos nosotros”, le explicaron.

Estos emprendedores piden la ayuda de las autoridades en medio del desconcierto de una historia que retrata la situación de muchas víctimas de la inseguridad en Bogotá.