Denuncian que hincha de Nacional fue asesinado por aficionados de Millonarios en Bogotá

El joven fue atacado con cuchillo y machete por un grupo de hombres. Aunque alcanzó a ser trasladado a un hospital, no sobrevivió.

Como Brian Estiven Amaya, de 19 años, fue identificada la víctima.

Rafael Amaya, padre del joven que murió, mostró indignación por el manejo que están dando autoridades al caso.

“Cogieron a dos delincuentes, de los que estaban en el grupo de los que asesinaron a mi hijo, y volverlos a soltar eso es injusto”, dijo.

No obstante, la Policía señaló que se está adelantando una investigación con videos y testimonios.

¿Qué pasa con los hinchas?

Días antes, en la localidad de Kennedy, otro joven sufrió más de 20 heridas tras ser abordado también por un grupo de hinchas.

Para monseñor Alirio López, quién fue director de Goles en Paz, se necesitan medidas urgentes: “El protocolo de seguridad tiene que salir y dar la cara. Cuando un hincha hiere o mata a otra persona no hay otra salida que la cárcel"

Sociólogos y analistas insisten en que es necesario un trabajo conjunto entre entidades para frenar este tipo de riñas.

Le puede interesar: Hinchas de Millonarios se enfrentaron a la Policía en las playas de El Rodadero