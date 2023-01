Denuncian que niña murió porque celador del Hospital de Fontibón no la dejó entrar a tiempo

No permitió el ingreso hasta que le llevaron el registro de nacimiento de la menor de 4 años, dice la madre. Médicos afirman que había fallecido hacía horas.

“Por negligencia médica y de los vigilantes, del vigilante más que todo. Inclusive hoy me vio y no me daba la cara, se me escondía”, denuncia Laura Mariela Osorio, la mamá de la pequeña Michel Valentina.

Según la señora, ella llevó a su hija de urgencias al Hospital de Fontibón, pero allí el celador de turno retardó la atención.

“Cuando vio que no tenía registro civil, le quitó el turno otra vez y la devolvió, que no la podía atender así, aún sabiendo que la niña no podía respirar bien”, sostiene.

Osorio afirma que, luego de solucionar el problema de la falta del documento, lograron ingresar al centro asistencial y, ya en la sala de espera, la pequeña se notó bastante débil y su estado de salud empeoró.

“La niña se me puso moradita en los brazos y ahí fue cuando yo corrí para reanimación”, relata.

Agrega que, instantes después, el médico les dio el dictamen que jamás habrían esperado.

“Primero me hizo muchas preguntas, muy nervioso, y después le preguntamos que qué había pasado y que no, que esperara, que esperara. Y al ratico nos dijo que no, que la niña no había aguantado”, argumenta la mujer.

Ella cree que, de haber ingresado a tiempo a los consultorios, otra hubiese sido la historia.

Las directivas del Hospital de Fontibón publicaron un comunicado donde aseguran que la atención que recibió Michel Valentina fue la adecuada.

“Una vez valorada por el cuerpo médico, se determina que la menor no presenta signos vitales, por el contrario, se evidencia lividez de la piel, lo cual sugiere que su fallecimiento se produjo horas antes”, dice el documento.

Y agrega: “personal asistencial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente garantizó la atención a la menor desde el momento de su ingreso a las instalaciones de la USS Fontibón”

Medicina Legal será la encargada de determinar las causas de la muerte de la niña y la Fiscalía investigará si en realidad hubo negligencia del vigilante.