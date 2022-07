Denuncian que taxista arrolló a motociclista porque le dañó un espejo: "Dijo que me iba a matar"

El motociclista Edwin Valdiry fue arrollado junto a su parrillera por un taxista que, según la víctima, amenazó con matarlo luego de que le dañara uno de los espejos de su carro.

Según el joven, se movilizaba por la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, tras salir del trabajo cuando vio a su agresor manejando en contravía.

Publicidad

“Me asusté, lo que hice fue orillarme lo más que pude contra el andén, pero le alcancé a tocar el espejo, él me frena brusco” y dice 'lo voy a matar’ y se devuelve. Yo me asusté y mi compañera dijo ‘corramos que ese señor nos va a matar’”, narró el motociclista.

Aseguró que por temor decidió “seguir de largo”, pero al taxista “no le importó nada, solo echarme el carro por encima (…) Él me impacta por detrás y me lanza contra el vehículo”.

Por el choque, el motociclista sufrió fractura de fémur, de dos costillas y de clavícula. Además, tras el accidente sufre constante dolor de cabeza. Su compañera resultó con “dos costillas sumidas y fractura del fémur izquierdo, del taxista no he tenido conocimiento”, agregó.

El abogado penalista Ricardo Burgos explicó que el conductor incurrió en una “conducta dolosa, tenía toda la intención de causarle un daño y así lo hizo”.

Publicidad

Por eso podría ser imputado por “lesiones personales dolosas agravadas que tienen una pena de entre 6 a 12 años de prisión”, precisó el jurista.

++YT

Taxista arrolló a motociclista porque, según la víctima, le dañó uno de los espejos

Publicidad

El motociclista Edwin Valdiry denunció que fue arrollado junto a su parrillera por un taxista que amenazó con matarlo luego de que le dañara uno de los espejos del carro.

Según el joven, se movilizaba por la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, tras salir del trabajo cuando vio a su agresor manejando en contravía.

“Me asusté, lo que hice fue orillarme lo más que pude contra el andén, pero le alcancé a tocar el espejo, él me frena brusco” y dice “‘lo voy a matar’ y se devuelve, yo me asusté y mi compañera dijo ‘corramos que ese señor nos va a matar’”, narró el motociclista.

Aseguró que por temor decidió “seguir de largo”, pero al taxista “no le importó nada, solo echarme el carro por encima (…) Él me impacta por detrás y me lanza contra el vehículo”.

Publicidad

Él y su compañera sufrieron graves lesiones por la embestida. El conductor intolerante podría pagar hasta 12 años de cárcel.

TAGS YT: casos de intolerancia, localidad de Engativá, accidentes de tránsito en Bogotá