Denuncian sobrecostos en compra de ventiladores para pacientes COVID-19 en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá compró 70 ventiladores mecánicos y pagó por cada uno $108 millones, según denunció el concejal por el partido de La U Rubén Torrado.

Como se evidencia en el acta de compra del 4 de junio, el valor total de los equipos fue de $7.560 millones.

"Esos 70 ventiladores han sido los ventiladores más costosos que hayan comprado las secretarías y departamentos”, aseguró el cabildante.

El concejal pregunta po rqué otras gobernaciones y ciudades adquirieron los ventiladores a un menor precio: Barranquilla compró cada ventilador a $80 millones, Cundinamarca a $88.968.583, Casanare a 86.414.055 y Antioquia consiguió cada ventilador a $99 millones.

Sobre el tema, la Secretaría de Salud respondió que “la desinformación viene” al comparar dos tipos distintos de ventiladores: los ventiladores de transporte y los ventiladores mecánicos, comprados por Bogotá.

También explica que estos equipos fueron adquiridos en momentos distintos de la pandemia, y por esta razón, varía el precio.

“Bogotá no ha comprado más caro que el resto del país. Tal vez no se ajusta a la verdad comparar máquinas y tiempos que no son comparables en pandemia. Debo afirmar que el trabajo que venimos haciendo es absolutamente escrupuloso", explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud de la capital colombiana.

¿Pero, cuál es la diferencia técnica entre los dos tipos de ventiladores?

"Tenemos ventiladores terrestres que, además de que puedan transportar intrahospitalariamente, se pueden utilizar en diferentes partes de un hospital, y tenemos los ventiladores de UCI, que son más robustos, entonces permiten un soporte vital más controlado", señaló Camilo Contreras, ingeniero biomédico.

La Secretaría de Salud explicó que son 140 ventiladores los adquiridos hasta el momento con recursos del Distrito.