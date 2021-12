Denuncian supuesta tortura y agresión por parte de policías a un ciudadano en Kennedy

Un supuesto caso de tortura y agresión por parte de policías a un ciudadano en la localidad de Kennedy , sur de Bogotá, ha sido denunciado. Cámaras de seguridad, videos con el celular y testimonios hacen parte de la investigación sobre el hecho, que inició por un arma traumática.

Reviva este caso: Apartan de su cargo a policía que agredió a vendedora de tintos en Bogotá

Juan Ricaurte es la persona que dice haber sido violentada por parte de uniformados que llegaron hasta el barrio Palenque.

Este es su testimonio: “La Policía llega al parecer a un procedimiento de rutina, nos solicita una requisa, a lo cual, como se presentó en las denuncias, se accede a ella sin inconveniente. El policía entra al establecimiento, que ya no estaba atendiendo al público, encuentra mi arma traumática en unos entrepaños de las neveras, la saca, lo único que manifiestan es que se la llevan, sin ningún tipo de soporte y sin ningún tipo de incautación a lo que me muestro inconforme, procedo a grabar, pero uno de los uniformados se altera, me toma del cuello, me tira al piso y me golpea”.

Esta persona dice que fue judicializada y que se la llevaron, pero que al momento de las diligencias presentaron una cédula que no era la suya.

Juan Ricaurte asegura que no hubo disparos ni riñas, solamente una agresión por parte de policías.

En otros temas: Congreso de Colombia aprobó profesionalización de la Policía Nacional

La versión de la Policía

Publicidad

El coronel Jovani Benavides, comandante operativo, entregó su versión a Noticias Caracol sobre la denuncia de supuesta tortura y agresión por parte de policías.

“Al llegar al lugar se identifica a una persona que tiene un arma traumática, esta persona se identifica con un documento que no le pertenece. En el momento en que se realiza el procedimiento de la incautación del arma traumática esta persona agrede al funcionario policial ocasionándole un golpe en su rostro”.

En la denuncia ha intervenido el concejal Diego Cancino, quien les pide a las autoridades, especialmente a la Policía, que respondan por los actos que se observan en los videos de cámaras de seguridad e incluso lo que pasó después: “lo hicieron orinar en los pantalones después de torturarlo en una estación de Policía”.