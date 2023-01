Denunció el robo de su celular en Transmilenio y Fiscalía lo puso a buscar las pruebas

En medio de la inseguridad, la entidad está pidiendo a víctimas que se encarguen de buscar pruebas para sustentar el hecho.

Ese fue el caso de Álvaro Sánchez Aldana, usuario que fue atracado por tres hombres el pasado 8 de julio, en la estación calle 106.

Publicidad

Sánchez presentó su denuncia ante la Fiscalía para generar alguna acción legal sobre los delincuentes. Sin embargo, dos meses después, recibió un correo electrónico de la entidad en el que le pedían dirigirse a Transmilenio para recolectar los videos que probarían el hurto.

“El presente oficio es con el fin de solicitarle, muy comedidamente, le sean entregados los videos y fotografías que reposan en ese establecimiento comercial, al denunciante/victima. Videos que son útiles para la investigación que adelanta esta Fiscalía por el delito de hurto”, fue la respuesta emitida por el organismo.

Sánchez no estuvo de acuerdo, pues indicó que “ya han pasado dos meses, no sé si reposa aún ese material o se ha hecho un ‘reseteo’ de las cámaras. Es decir, un ciudadano común lo podría hacer, pero a veces no se tiene el tiempo ni el espacio para ir a ese tipo de cosas”. Agregó que estos procedimientos pueden desmotivar a los ciudadanos para que denuncien.

Publicidad

Por su parte, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago indicó que este recurso sí está en la ley y se le conoce como acción penal privada, pero aclaró que solo se puede solicitar cuando se trata de hurtos de menor de cuantía o delitos querellables. No obstante, el denunciante es el responsable de gestionarlo, no la Fiscalía.