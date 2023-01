Deportista paralímpico denuncia que policías lo maltrataron y humillaron por vender en Transmilenio

Fransua García afirma que los agentes le quitaron los bastones que usa para movilizarse e, incluso, le rompieron la ropa. Institución investiga el caso.

El vendedor dice que la agresión ocurrió en el portal El Dorado la semana pasada.

García relata que los uniformados requisaron sus maletas, donde llevaba accesorios de tecnología.

“Inmediatamente me dijeron que me iban a incautar la mercancía y desde ese momento empezó el abuso y el maltrato porque no les entregué la mercancía”, asevera.

El vendedor cuenta que entre tres policías “me tiraron al piso, me golpearon, me quitaron los bastones, me rompieron la ropa, me sentí muy humillado”.

La forma como fue sometido por las autoridades fue captada en video.

La coronel Sandra Rodríguez, jefe del sistema de Transmilenio, dice por su parte que a García “en días anteriores se le había solicitado retirarse del lugar con los elementos que estaba vendiendo, teniendo en cuenta que no está permitida la venta de los mismos en las estaciones”.

No obstante, señala que frente a las presuntas irregularidades en el procedimiento policial el caso fue remitido a la oficina disciplinaria para verificar si se presentó un abuso de autoridad.