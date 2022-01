Depredador sexual que mató a enfermera violó a dos mujeres más el mismo día y en el mismo caño

Un video muestra cómo alias ‘Romaña’ salió de un caño en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, para ir tras una mujer y abusar de ella. Ese día mató a una enfermera y violó a otras dos personas en el mismo lugar.

Una de ellas habló de lo que sufrió al caer en sus manos.

“A lo lejos vi un sujeto que salía del caño. Salí corriendo. Él me alcanzó, me sujetó con su antebrazo tapándome la boca. Luego me arrastró hacia el caño, yo luché en vano (…) Me arranca la ropa con el arma en la boca y después me agrede”, dijo.

Entonces, “escucho motos, escucho a la Policía e intento gritar, pero él intenta ahorcarme y después me tapa la boca”.

‘Romaña’, continuó, la obligó a vestirse para salir con él del sitio, “dándome instrucciones de que lo siga, de que salga por donde me entró, emprendo la huida. Yo solo hui, corrí y en ese momento escuché tres disparos”.

Su testimonio permitió a las autoridades encontrar al asesino de la enfermera.

“Nos da características de un sujeto de tez morena, aproximadamente 1,72 de estatura, delgado”, dijo el investigador de la Sijín que estuvo al frente del caso.

Según él, el depredador que asesinó a la enfermera “elegía víctimas que se encontraban solas, jóvenes delgadas, de estatura media, atacaba en las horas de la madrugada”.

Al ser plenamente identificado por la Policía y al sentirse descubierto, ‘Romaña’ huyo a Chocó para esconderse, pero tras una redada contra una banda conocida como Los Mexicanos fue capturado por porte ilegal de armas.

“A este tipo le dan prisión domiciliaria, la cual no cumplía, se la pasaba en la calle normalmente. Nosotros nos trasladamos de una vez a Quibdó, Chocó, por labores de verificación y logramos capturar a este sujeto posteriormente por el delito de acceso carnal violento”, desveló el investigador.

