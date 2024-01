Desde la cárcel, Satanás le declara la guerra a la Policía: "No le copiamos a nadie"

José Manuel Vera, alias Satanás, fue capturado en noviembre de 2023. Desde entonces ha pasado por tres cárceles: Bogotá, Popayán y luego llegó a la penitenciaría de Palogordo en Girón, Santander. Allí grabó, el pasado 9 de enero, un audio que dura 1:37 segundos y en el que les declaró la guerra a las autoridades.



“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, nosotros no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie, aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días, así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes”, expresó el criminal.

Para Satanás el encierro no es un obstáculo, pues afirma que, aunque esté preso, “todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren un derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer”.

Además de amenazar a las autoridades, se dirigió a “todos los comerciantes, que les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz. Correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”.

Por estas amenazas, a Satanás le abrieron una nueva investigación por el delito de amenazas contra servidores públicos.



El prontuario de alias Satanás

José Manuel Vera, alias Satanás, aparece por primera vez en el radar de las autoridades en el año 2019. En aquel entonces se dedicaba a la venta de drogas en el parque Dindalito, de la localidad de Kennedy.

“Vemos que Satanás ha sido una evolución de cómo los delincuentes han venido afectando sobre todo la localidad de Kennedy. En el 2013 se afectó la banda de Los Costeños; posteriormente, en el 2019, se afectan los Mamahuevo, que es de allí de donde sale Satanás, cuando apenas era un distribuidor de estupefacientes. Con la captura del resto de los integrantes es que él toma poder y reconocimiento, ya que conocía geográficamente cómo era la localidad de Kennedy y qué puntos estratégicos podía utilizar para sus rentas criminales”, detalló Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá.

El primer asesinato atribuido a alias satanás ocurrió el 12 de abril de 2019 y desde entonces viene matando y amenazando a sus víctimas. Se le atribuyen por lo menos 50 casos de extorsión.

Vera fue capturado el 3 de noviembre de 2020. Estuvo detenido en la URI de Puente Aranda, pero aprovechó una fuga masiva el 18 de abril de 2022 para escapar y seguir delinquiendo. Después de varios años de investigaciones y seguimientos de inteligencia, fue capturado en noviembre de 2023. Actualmente, está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Santander.



Las autoridades y comerciantes guardaban la esperanza de que la calma iba a regresar con este criminal tras las rejas, pero ha ocurrido todo lo contrario: aumentaron las extorsiones y las amenazas. Incluso circulan panfletos advirtiendo que subirán los asesinatos si a su líder no lo cambian de patio.

De acuerdo con los investigadores, alias Moisés y Pedro o Pedrito continúan al mando de la banda llamada como su patrón, Satanás, y su hermano Carlos Daniel Vera también haría parte de los líderes de la organización criminal.

“Recuerden que la felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, es la frase que usan Satanás y sus hombres para amenazar.