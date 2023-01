Desde una cárcel, ladrones estafaron a reconocido actor haciéndose pasar por una prima

Usando un sofisticado método, que incluía un libreto y falsos funcionarios de la DIAN, le hicieron creer que le habían enviado un paquete desde Nueva Zelanda.

En un pabellón de la cárcel Modelo en Bogotá, los delincuentes tenían internet y teléfonos celulares para realizar las llamadas y engañar a sus víctimas. Más de mil colombianos fueron estafados.

Uno de los casos es el de Cristian Gómez, actor colombiano. A él lo contactaron a través de un perfil falso de una prima que vive en el lejano país.

“Ella me saluda. Yo, contento porque hace rato no sabía nada de ella, la saludo. Quería pedirme el favor de recibirle una encomienda, me da los datos. Acepté porque es una prima”, cuenta la víctima.

Al siguiente día, la encomienda de la supuesta prima llegó a Bogotá. Entonces, lo contactó por teléfono un falso funcionario de la aerolínea que supuestamente había traído la mercancía.

“Me dijo: ahí vienen 9 computadores, 20 celulares, 40 tenis, microcomponentes. Es una cosa que excede el valor estimado por la DIAN. Esto tiene un costo aproximado de 9.400 dólares y lo autorizado son 3.000 dólares”, dice el actor.

Luego de este ‘teatro’, lo contactó un falso empleado de la DIAN que le pidió pagar una multa de $2.000.000. Aunque inicialmente se negó, lo amenazaron con meterlo en líos judiciales y él terminó pagando.

Cuando llamó a su prima en Nueva Zelanda se llevó tremenda sorpresa: ella no había mandado nada a Colombia.

“Mostraron la trazabilidad de la cuenta en los últimos tres meses y ya habían consignado siete personas el mismos valor”, revela Gómez.

Como él, son más de mil víctimas las que figuraban en la base de datos de esta red, que fue descubierta por las autoridades.

“Se encuentran en caletas, en las celdas, más de 240 simcard, ocho celulares y equipos móviles”, reportó el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía.