Desde ventana de una casa en Bogotá, víctimas grabaron cómo ladrones se llevaron su carro

En el barrio Normandía de Bogotá varias mujeres de una vivienda presenciaron con impotencia cómo una banda dedicada al robo de vehículos se les llevó el carro de la familia. Aunque no pudieron impedir el hurto, lograron grabar con un celular a los miembros de la organización delictiva.



El hecho se originó cuando varios sujetos que se movilizaban en un automóvil se estacionaron frente a una vivienda. De este descendió un sujeto que se metió al garaje del inmueble y en poco tiempo encendió el vehículo para posteriormente llevárselo.

Los ladrones se dieron cuenta de la presencia de las propietarias, pero poco les importó y lo que hicieron fue apuntarles con arma de fuego para que dejaran de llamar la atención.

Afortunadamente, las autoridades encontraron días después el vehículo hurtado. “Quiero darle el agradecimiento a la Policía Nacional porque fue un golpe muy duro para nosotros como familia el robo y la verdad fue recuperado muy rápido, la verdad pensé que lo iba a perder”, dijo una de las afectadas.

Sobre este caso del robo del vehículo en Bogotá, el comandante de Seguridad Ciudadana, coronel Juan Carlos Arévalo, precisó: “Logramos recuperarlo en un parqueadero público de la localidad de Bosa. Es de anotar que esta es la modalidad que están utilizando los delincuentes en este momento, los cuales cuando se ven ahogados o presionados bajo la activación del plan candado están recurriendo a ocultar los vehículos de manera provisional en los parqueaderos, pero gracias a la activación oportuna, al registro que están realizando nuestros policías, a la verificación de antecedentes, logran ubicar este vehículo”.

Publicidad

Por otra parte, la Policía revela que tiene plenamente identificadas las placas del carro usado por la banda de delincuentes que está robando carros en Bogotá.

Habló vendedor al que le dispararon en el rostro en medio de robo en Bogotá

El trabajador de un local de comidas rápidas que recibió un disparo en la cara en medio de un hurto dijo que está "vivo de milagro". Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves 7 de septiembre en un establecimiento ubicado cerca del parque Lourdes y las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo varios sujetos en moto llegaron a intimidar a los comensales del lugar, que da hacia la calle.

Luego de quitarles sus pertenencias a quienes estaban comiendo en el local, uno de los ladrones les apunta a los trabajadores del sitio. Mientras les exigen que les entreguen el producido, uno de los empleados, Fredy Rodríguez, reacciona tratando de lanzarle cosas para desarmarlo, pero en cuestión de segundos el delincuente termina activando el arma.

Publicidad

“Yo de pronto dije ‘pues no me voy a dejar’, pero fue mala reacción, porque hubiera sido peor esto”, reconoció Fredy Rodríguez, en entrevista con Blu Radio. Comentó también que aún no tiene claro si se trató de un arma de fuego o una de traumática, sin embargo, resultó lesionado en la cara.

El vendedor destacó que está vivo de milagro y hoy “agradeciéndole a Dios y a la Virgen” que este robo en Bogotá no terminó en tragedia, aunque no sabe si volverá a su trabajo en este local “por seguridad”.



Sobre los delincuentes, Elsa García, pareja sentimental de la víctima, contó que cuando al cocinero “lo están sacando del local, la Policía llega, y como que se va detrás de los ladrones, pero no sabemos más".