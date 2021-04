Desempleado superó el COVID-19, pero le quedó un dolor de cabeza: la deuda con el hospital

Esta es la historia de un desempleado del sur de Bogotá que fue diagnosticado con COVID-19 el primero de diciembre, fue llevado a urgencias del Hospital El Tunal en el sur de Bogotá por su complicado estado de salud y allí venció la enfermedad.

Sin embargo, cuenta él, tuvo que pagar 200.000 pesos y firmar un pagaré- es decir asumir una deuda- por 2.300.000 pesos para poder ser dado de alta.

Aunque él admite que estuvo sin pagar la EPS por falta de empleo, asegura que la entidad le informó mediante una certificación que estaba activo como uno de sus usuarios, por lo que no entiende por qué no respondieron ellos por el pago del tratamiento.

“No entiendo por qué la EPS no responde por esos pagos, yo perdí mi empleo por la pandemia. Del hospital salí con orden de oxígeno, pero no me lo dieron, lo tuvimos que pagar, igual que los medicamentos”, señala.

Otro interrogante que surge es por qué el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) no asumió esos costos, si el Gobierno destinó recursos para soportar la situación de salud de los desempleados en la pandemia.

De hecho, se creó la estrategia Activos en emergencia que le ayuda a cubrir esos costos.

Simplemente funciona cuando la EPS ve que el usuario deja de pagar más de dos meses de arriendo, ahí ella misma debe enviar la información al ADRES – que reemplazó al Fosyga- y solicitar toda la atención, excepto cobrar las incapacidades.

Puede consultar la información en su página web . Así evita que, como a este desempleado que superó el COVID-19, le quede otro dolor de cabeza: la deuda económica.