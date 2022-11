Desgarrador testimonio de adolescente que denunció abuso sexual en estación de Transmilenio

A través de un video en redes sociales, una joven menor de edad en Bogotá denunció que fue víctima de hurto y abuso sexual en la estación de Transmilenio La Castellana, el pasado 31 de octubre.

“Mi nombre es Hilary Castro, tengo 17 años, y el día de hoy quiero hacer una denuncia pública porque yo, el 31 de octubre, fui abusada en una estación de Transmilenio”, manifestó.

La adolescente cuenta que venía en la ruta B12 y se bajó en la estación La Castellana, tenía previsto encontrarse con unas amigas, pero detrás de ella se bajó su agresor.

“Vi que un señor se bajó en la misma estación y que empezó a mirar a todos los lados, a lo que procedió a sacar algo de la maleta, lo único que hice fue intentar caminar más rápido. No había un solo policía, un solo celador”, exclamó.

En ese momento, el hombre la alcanzó y amenazó para robarla.

“Este hombre llega detrás de mí, me amenaza con un cuchillo, a lo cual me dice que le dé todo. Tenía un canguro puesto, se lo doy, empieza a esculcarme por todo lado, no logra encontrar mi celular, pero me quita el canguro, me empieza a amenazar y empieza a decirme muchas cosas obscenas”, señaló.

Luego, lo que hizo fue sacarla de la estación para abusar de ella.

“Este hombre procede a coger la mano y empezar a jalarme para sacarme de la estación. Me bajó de la estación a punta de amenazas”, indicó.

Aseguró que pudo ser peor de no ser por dos jóvenes que se percataron de lo ocurrido e hicieron que el agresor se espantara y huyera, no sin antes robarle también el celular.

“Dos muchachos que venían para ese lado como que vieron algo raro, a lo que este señor procede a irse”, dijo.

Finalmente, estos jóvenes la auxiliaron y esperaron hasta que se encontrara con sus amigas, luego pudo hablar con su mamá y llegó a su casa.

🚨🚨 Denuncia Pública. 🚨🚨



El día de ayer Hilary Castro (@La_femiloka ) fue victima de abuso en la estación de @TransMilenio la Castellena donde no habia ni un solo celador o policía cerca, intento realizar la denuncia correspondiente y no tuvo ninguna respuesta por parte(1/2) pic.twitter.com/uM9VbQw5zH — Prensa Libre🌐 (@prensa_librecol) November 2, 2022

Viacrucis para denunciar

Sobre el agresor, la joven indicó que “tiene muchas características de ser un habitante de calle”, además recuerda que tenía barba y estaba vestido de azul.

Cuando tuvo fuerzas para denunciar, según su testimonio, vivió todo un viacrucis.

“Un abogado nos aconsejó que fuéramos a la URI de la 38 porque para conseguir las cámaras de seguridad de esa estación de Transmilenio necesitamos un derecho de petición, cuando fuimos a la estación de la 38 nos dijeron que ahí no se podía porque era para adultos y yo soy una menor de edad”, indicó.

Entonces, procedió a ir a la URI al lado de la estación Ricaurte, pero allí tampoco recibió ayuda: “Nos dicen que ahí no se puede porque la persona que abusó de mí es un mayor de edad”.

Por esa razón, tuvo que volver a la otra URI, donde le dijeron que ya no recibían la denuncia porque era la cinco de la tarde y su caso no era urgente, contó la víctima.

“No quiero que esto quede en la impunidad y tampoco quiero que esto le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”, aseguró sobre el motivo para hacer público su caso.

¿Qué dicen las autoridades?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá señaló que, inmediatamente tuvieron "conocimiento del caso y de la inoportuna atención que tuvo la víctima en la URI de Puente Aranda", iniciaron "indagación interna para tomar los correctivos necesarios. Cualquier mujer que llegue a una URI o Casa de Justicia debe ser atendida de inmediato”.

Asimismo, agregó que “el Distrito cuenta con una Ruta de Atención Especializada para mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en 5 localidades. Allí pueden, en un mismo lugar, poner la denuncia y recibir atención jurídica y sicológica, entre otros servicios. También comunicarse a la Línea 123”.

Según la víctima, también intentó comunicarse con la policía de Transmilenio, pero al hacer la llamada se encontró con una línea fuera de servicio.

Frente al presunto caso de violencia sexual en inmediaciones de @TransMilenio rechazamos todo hecho de violencia contra las mujeres en Bogotá.



Estas situaciones son inadmisibles en una ciudad donde trabajamos día a día por proteger los derechos de las mujeres. ¡No están solas! — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 2, 2022

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia