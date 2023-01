¡Deslumbrante! Universidad Nacional en Bogotá alberga 400 especies de flora y fauna en su campus

En medio de los carros y edificios de la capital, se ha conformado un interesante ecosistema. Vea las sorpresas que encontró un grupo de investigación.

Gonzalo Andrade es entomólogo y director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Él lideró esta jornada el pasado 5 de junio.

“Decidimos hacer esta experiencia en el campus que tiene 121 hectáreas. El trabajo empezó por parte de los ornitólogos a las 5:00 a.m. y se cerró hacia la 1:00 a.m. con los que trabajan con la parte de anfibios y serpientes”, explica Andrade.

A los docentes especialistas se sumaron estudiantes de la Facultad de Biología.

“La sorpresa fue mayúscula cuando encontramos algo realmente inusual, que fue una especie de copetón, una especie norteamericana que se distribuye exclusivamente desde el centro de México hasta Alaska y Canadá. Esta ave no había sido observada en Suramérica”, dice Andrés Cuervo, profesor de la Universidad Nacional.

Y agrega: “El campus universitario es también para nosotros un laboratorio de docencia e investigación”.

En la jornada, que permitió robustecer los datos del instituto, también se encontraron 392 especies de plantas vasculares y 164 de insectos.