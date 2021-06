Desnudaron y humillaron a policía en medio de protestas: "¿dónde están los padres de estos jóvenes?”

Los disturbios en Bogotá fueron más graves en el sur de la ciudad, según la Policía. Un conductor de un bus del SITP vandalizado narró lo vivido con las personas que lo atacaron. Su vehículo está entre los 6 que fueron secuestrados y 16 dañados.

“Me secuestraron el bus para poder tapar la intersección de Yomasa. Me amenazaron, me dijeron que si no les colaboraba me iban hacer daño”, afirmó.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, recalcó que lo ocurrido el lunes 28 de junio "no es ninguna protesta pacífica, sino es violenta. Salen, como lo manifiestan ellos mismos, a combatir, no a manifestarse, a combatir, a generar daño y miedo en nuestra comunidad".

Noticia relacionada:

Claudia López reitera señalamientos a integrantes de Colombia Humana y los llama “a recapacitar”

Los ataques los hicieron en grupo y el general Gómez detalló cómo los que generaron disturbios tomaron uno de los vehículos y lo trasladaron "hasta la parte alta de Usme, del sector de Yomasa, proceden a dejarlo en neutro, de tal forma que el vehículo rodara y la persona que lo trasladó allí se lanza del vehículo".

Puede ver:

Vándalos atacaron 22 buses del SITP y Transmilenio: “es como si odiaran el sistema público”

Publicidad

Por fortuna el automotor no lesionó a nadie porque una tanqueta lo detuvo.

"Afortunadamente la intervención de gestores de convivencia y de la Policía de manera oportuna logró sacar los buses del lugar sin mayor contratiempo", dijo Mábel Sua, alcaldesa local de Usme.

Vea también:

Vándalos retuvieron cinco buses del SITP en Usme y amenazaron con cuchillos a conductores

Policías heridos durante los disturbios en Bogotá

Según el general Gómez, hubo "doce hombres lesionados de nuestra Policía Nacional, algunas estaciones, los portales fueron igualmente atacados".

También se reportaron bloqueos y enfrentamientos en otros sectores como Suba, donde hubo intervención del Esmad.

Publicidad

Por lo ocurrido el 28 de junio se abrieron seis investigaciones judiciales para avanzar en la identificación de quienes protagonizaron estos hechos.

No solo hubo disturbios en Bogotá, también en Madrid y Facatativá

Once uniformados resultaron lesionados, una estación de policía vandalizada y varias casas y locales comerciales afectados en Madrid, en Cundinamarca.

Durante cinco horas, la estación del Sosiego, donde había 21 agentes, fue atacada violentamente. Los vándalos lanzaron piedras e, incluso, artefactos explosivos.

Fue “una turba de aproximadamente de entre 200 y 250 personas que vienen directamente a atacar las instalaciones de la Policía, directamente afectar a nuestros policías, lanzándoles piedras, bombas molotov y demás elementos con el fin de dañarles su integridad y dañar las instalaciones de la Policía”, sostuvo el coronel César Castro, comandante de la institución en Cundinamarca.

Tres patrullas fueron vandalizadas, once motocicletas particulares y que estaban en la estación por procedimientos o requerimientos judiciales fueron incineradas y once uniformados los trasladaron hasta el Hospital General de la Policía.

Publicidad

“Presentaron contusiones, algunas lesiones en las manos por las piedras que les botaron, lesiones en la cabeza”, detalló el coronel Castro.

Incluso un ciudadano, identificado como Willinton Ruiz, dijo que cuando regresaba de su trabajo “había aproximadamente 25 jóvenes entre 14, 15, 16 y 17 años, donde cogieron a un agente de la Policía, lo desnudaron completamente, le quitaron su equipo de dotación, su motocicleta, su casco y lo dejaron prácticamente desnudo al aire libre, eso es algo que la verdad me parece injusto. ¿Y dónde están los padres de estos jóvenes?”.

Entre tanto, el Palacio de Justicia de Facatativá fue incinerado por tercera vez.

El secretario de Gobierno de Cundinamarca, Leonardo Rojas, lamentó que en el municipio se sigan “cometiendo desmanes, destrozos a edificaciones públicas, hurtos y saqueos al comercio, sector industrial y bancario de la ciudad. No permitiremos, como ocurrió en Madrid, más destrozos en estaciones de Policía. Garantizamos el debido proceso, somos respetuosos de los derechos humanos”.