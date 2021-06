Amenazaban y extorsionaban a familias desplazadas para dejarlas vivir en invasiones

Cayeron Los Avatar, una banda delincuencial que había sembrado el terror a punta de extorsiones a familias de muy bajos recursos en el sur de Bogotá. Les cobraban por dejarlos vivir en invasiones.

“Ellos nos exigían dinero a cambio de vivir ahí, nos exigían una cuota de 250 mil pesos mensuales, era la extorsión o que teníamos que comprarles el lote, que valía 10 millones de pesos”, contó la víctima.

Un lote que ciudadanos de muy bajos recursos y la mayoría de ellos desplazados por la violencia invadieron hace un par de meses en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

“Nosotros vivíamos allá en esa invasión con mis hijos, yo vivía ahí. Siempre llegaban entre cinco o cuatro personas a cobrar la extorsión. Mantenían armados”, aseguró la mujer.

Y si no pagaban, los amenazaban de muerte.

“Que me daban de tres a cuatro días después para desocuparle y si no tomarían represalias contra mí. Que era la orden irme o si no me mataban”, señaló.

Entonces con sus hijos abandonaron todo. Una situación que vivieron en el último mes cerca de 15 familias de la zona.

“Exigiéndoles cuotas entre 200 y 400 mil pesos mensuales, dinero que supuestamente obedecía a una cuota de arrendamiento por la ocupación y construcción de viviendas en una zona de invasión ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar”, explicó el coronel Gustavo Camargo, subdirector del Gaula de la Policía.

Con las denuncias, el Gaula infiltró la banda y puso al descubierto a los criminales.

“Alias ‘Ancizar’, presunto cabecilla del grupo delincuencial, era el responsable de coordinar el cobro de las extorsiones a las humildes familias en esta zona de invasión”, señaló Camargo.

En total fueron cinco los capturados que dejó esta operación llamada ‘Huracán’, realizada en el sur de Bogotá. Todos los detenidos fueron enviados a la cárcel.