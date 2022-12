Después de 24 días, nadie responde por peatón atropellado por SITP

En el Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, permanece un hombre que fue arrollado por un bus del SITP hace 24 días. Hasta el momento, no responden por los hechos ni la empresa Transmilenio ni el conductor.

La lesión de la víctima, Fernando Burgos, afecta a su núcleo familiar integrado por su esposa y una pequeña de 5 años.

“Sufro mucho. Él era el que trabajaba, casi las 24 horas. Me parece injusto que lo vayan a atropellar así de esa manera. Es la hora que no nos han respondido nada”, declaró Carmen Rosa Maura, esposa del arrollado.

Por cuenta de la grave lesión, Burgos fue intervenido quirúrgicamente en sus piernas y está a la espera de una segunda intervención.

“¿Los médicos lo único que le decían era que si querían lo enyesaban y que firmara la salida voluntaria. ¿Qué es eso?”, reclamó maura.

Los parientes de Burgos incluso han tenido que interponer una tutela para el cuidado de su ser querido, ya que el presupuesto del SOAT supuestamente ya se copó.