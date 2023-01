Después de tres meses, se cerró campamento para venezolanos en Engativá

Muchos aún no tienen claro para dónde van y al terminal El Salitre siguen llegando cientos de migrantes en busca de oportunidades.

Funcionarios de Bienestar Familiar, Migración Colombia, la Secretaría de Integración Social y la Policía hicieron presencia en el que hasta hace unas horas era el campamento humanitario de los ciudadanos venezolanos.

Desde el día anterior los inmigrantes han ido saliendo. Algunos ya tienen a donde ir.

"Hasta ahora me ofrecieron una habitación donde voy a estar con mis hijos, mis nietos, mi esposa y hasta allá es que me dirijo", dice Ricardo Foris.

Otros salieron sin rumbo fijo, como Edixon Bassan. "Aquí nos han prestado mucho apoyo, pero a ver si alguien nos brinda un poquito más”, expresa.

Sin embargo, el Distrito mantendrá lugares con más ayuda temporal. “Tenemos dispuesto en este momento un albergue transitorio por 3 días”, dijo Cristina Vélez, secretaria de Integración Social de Bogotá.

Durante el desmonte del campamento aún permanecían 83 ciudadanos extranjeros, 19 niños y una mujer en estado de embarazo.