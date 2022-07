Detalles del trágico accidente que involucraría al cantante Freddy Burbano

Karen Molina Luna, de 21 años, salió de su trabajo en la madrugada de este sábado, y falleció cuando el taxi donde se movilizaba fue impactado por un carro particular en la calle 13 con carrera 39, en la localidad de Puente Aranda, centro occidente de Bogotá. En el hecho estaría involucrado el cantante de música popular Freddy Burbano.

“Me dijo que habían sufrido un accidente, que ellos iban en un taxi, que él iba en un taxi con mi hija, y que desafortunadamente hubo un accidente y yo le dije ‘¿mi hija?’ y él me dijo que había fallecido”, cuenta Deisy Luna Camelo, mamá de la víctima.

Publicidad

Noticias Caracol entrevistó a un taxista que fue testigo del accidente. “La verdad el vehículo venía a alta velocidad. Impacta por el lado izquierdo del taxi, la parte trasera, y lo manda contra el andén”, contó Daniel Ramírez, testigo de los hechos.

“Al parecer, se verifica el conductor del vehículo tipo particular está en aparente estado de embriaguez, por tal motivo se da captura este ciudadano”, indicó el mayor José Daniel Ortiz, subcomandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

Versión que aparentemente coincidiría con el testimonio del taxista que presenció los hechos.

“Sucede el accidente, llegan las ambulancias y lo suben a las ambulancias, pero sí era evidente el estado de alicoramiento”, agregó Ramírez.

Publicidad

Los otros dos lesionados, que iban en el taxi con Karen Molina, fueron trasladados a la Clínica Medical Santa Juliana, junto al cantante, quien también recibió atención médica.

“Alrededor de las cinco de la mañana de hoy, ingresan tres pacientes de sexo masculino, víctimas de accidente de tránsito, a los tres pacientes se le han realizado las valoraciones correspondientes”, indicó Henry Abaunza, director de la sede médica.

Publicidad

Once horas después, una patrulla de la Policía de Tránsito de Bogotá trasladó al presunto implicado a la URI de Puente Aranda, donde será judicializado. Noticias Caracol trató de obtener la versión del cantante, pero a su salida de la clínica no dio declaraciones.

La familia de Karen Molina le pide a las autoridades esclarecer lo ocurrido y que el caso no quede impune. “De verdad, yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo, ni siquiera la he visto como quedó”, expresó su madre.

“Que se responsabilicen por la situación, porque mi hermana hasta ahora estaba comenzando a vivir. Era una niña, para mí era una niña”, exclamó John Alexander Molina, hermano de la víctima.

Karen soñaba con ser administradora de empresas. Su cuerpo será entregado mañana a sus familiares.