Detenidos tres de los temidos asesinos del Tren de Aragua: así los infiltraron

Así lograron capturar a tres de los más poderosos asesinos del Tren de Aragua en Bogotá. Los señalados criminales recibían órdenes directas de 'Niño Guerrero', que desde una cárcel en Venezuela decide el accionar delincuencial de esta red en la capital colombiana.

Con videos y mensajes, la banda criminal del Tren de Aragua amenazó a los policías que les seguían los pasos para atrapar a sus máximos jefes en Colombia, según inteligencia en Bogotá.

Publicidad

Ordenaban asesinatos como el ocurrido en Suba. Allí acribillaron a un comerciante, al parecer, porque se negó a financiar al grupo. En otro video se evidencia cómo ajusticiaron a varios de sus hombres porque supuestamente no cumplieron con la venta de alucinógenos en la zona.

La información la obtuvo el grupo multicrimen de la Policía de Bogotá durante casi un año de investigación, con la ayuda de un agente que se infiltró en la banda.

En un video se observa a alias ‘Osmer’, reunido con su banda cerca a Corabastos. Este ciudadano venezolano era el enviado por el jefe del Tren de Aragua para tomarse todos los negocios criminales en varias zonas de Bogotá.

Los investigadores también identificaron a las mujeres que utilizaba alias ‘Niño Guerrero’ para enviar las armas de fuego desde Venezuela.

Publicidad

Eran guardadas en casas alquiladas en el sector de El Amparo, sur de Bogotá, y con ellas se cometían todo tipo de delitos y amenazaban a sus víctimas. Los que no acataban las órdenes eran trasladados al llamado ‘hotel negro’.

“Estaba ubicado en la localidad de Kennedy, donde realizaban torturas y lesiones personales y aplicando la técnica de ‘blue star’ identificamos cuatro patrones y evidencias de sangre”, dice uno de los miembros de la Policía que participaron en la investigación.

Publicidad

Policía que tendría nexos con el Tren de Aragua permitía homicidios y venta de drogas

Todo bajo la aparente aceptación del comandante del CAI de la zona, al que le pagaban casi cinco millones de pesos, incluso también por soltarles a sus hombres sorprendidos y capturados por tráfico de armas, como lo muestra un chat entre el oficial de la Policía y uno de los jefes de la banda.

- El otro.

- Ese no.

- No, el otro, mi jefe dice que el otro, ¿cuánto quiere por el otro? O por todos, uno solo no.

- La vieja también la voy a soltar.

- Pero ¿cuánto?

- 5

Y es que justamente este grupo especial logró infiltrar los WhatsApp, un arma supuestamente secreta que utilizaba el Tren de Aragua para recibir las órdenes desde Venezuela y ejecutar a las víctimas, cometer secuestros y comercializar drogas.

Publicidad

“Con las 19 capturas en estas operaciones se han resuelto 16 casos. Se incautaron también varios elementos tecnológicos, particularmente celulares”, explica el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional.



Una operación que, explicó la Policía, tendrá una cuarta fase contra esa misma banda en Bogotá.