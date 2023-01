Detienen en Arauca a sospechoso de participar en atentado con carro bomba a la General Santander

Wilson Arévalo Hernández fue detenido en la vereda La Primavera, entre Fortul y Arauquita, confirmó el ministro de Defensa Guillermo Botero.

El funcionario aseguró que recibió la noticia "con muchas esperanzas" porque considera que el caso cada vez se va aclarando más.

Sin embargo, Botero no dio más detalles porque "en este momento eso es del resorte de la Fiscalía", que no se ha pronunciado al respecto.

El atentado perpetrado por el ELN, el pasado 17 de enero, contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander dejó 21 personas muertas, más el atacante identificado como José Aldemar Rojas, y 67 heridos.

Un día después del ataque fue capturado Ricardo Andrés Carvajal, un hombre del que dijeron está implicado en el atentado.

"Tenemos audios recopilados por la Fiscalía (...) que permiten advertir que Ricardo Andrés Carvajal Salgar por medio telefónico reconoce coparticipación en grado de autor en el delito del acto terrorista que se cometió ayer", dijo entonces el fiscal general.

Ese día, el presidente colombiano, Iván Duque, reactivó las órdenes de captura de los negociadores de paz del ELN que están en La Habana y pidió a Cuba que los entregue.

Ante la petición, el Gobierno de la isla invocó protocolos diplomáticos y desde entonces el mandatario colombiano ha reiterado la importancia de que el Ejecutivo de La Habana entregue a los negociadores para llevarlos a la justicia.

Por su parte, el líder negociador de esa guerrilla, Pablo Beltrán, afirmó que el equipo que está en La Habana no tiene vínculos con el atentado y pidió al gabinete el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.

