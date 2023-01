“Detrás de un uniforme hay un ser humano”: relato de dos mujeres policías atacadas por vándalos

Las golpearon sin piedad y les causaron varias heridas. “Uno siente la muerte ahí”, recalca una de ellas y agrega: “nosotros también tenemos familias”.

Ambas uniformadas fueron atacadas por una horda de delincuentes que protagonizaron graves disturbios en Bogotá, el viernes de la semana pasada.

Una de las agentes estaba frente al edificio del Icetex, en el centro de la capital, cuando una turba intentó vandalizar ese sitio.

“Ese día se encontraban reunidos, en el Parque de los Periodistas, gran cantidad de gente, manifestantes. Salieron de ahí y comenzaron a agredirnos. Agredieron a la primera línea que estaba delante de nosotros, salimos a apoyarla, pero, debido a la gran cantidad de gente que era, nos comienzan a atacar y sobrepasan el número de uniformados que estábamos ahí”, recalca.

“A la hora de retirada, me tropiezo con uno de los objetos que habían tirado los manifestantes, me caigo. Lo primero que hacen es caerme encima todos, me quitan el casco y me comienzan a pegar con piedras y todo lo que encuentren. Me abren una herida en la cabeza, donde tengo cinco puntos, me quitan el escudo, mis elementos de protección. Una de las manifestantes comienza a decir que por favor nos suelten, que somos mujeres, que nos dejen, pero ellos siguen atacándonos. No les importó, la verdad”, agrega.

Y hace la siguiente reflexión: “es muy triste porque agrediéndonos a nosotros, solo por tener un uniforme, el Estado no se va a arreglar. Todo lo que está sucediendo, por lesionarnos a nosotros, no se va a solucionar. Es muy triste ver cómo somos de inhumanos e indolentes”.

La otra uniformada, que tiene más de 20 días de incapacidad, también fue brutamente agredida por manifestantes.

“Prácticamente uno siente la muerte ahí. Detrás de un uniforme hay un ser humano, hay un ser humano que tiene su mamá, su papá, sus hermanos que lo esperan en casa, que lo esperan llegar bien. Tengo el cuerpo lleno de contusiones”, concluye.

Más de 300 uniformados han resultado heridos en medio de las manifestaciones que se registran en Colombia desde el 21 de noviembre.