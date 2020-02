Día sin carro y sin moto en Bogotá: lo que necesita saber

Irá de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Vehículos blindados no podrán circular si no están adscritos a la UNP. Se levanta pico y placa para taxis en horas pico.

El #DíaSinCarro2020 será mucho más especial y la invitación es para que todos en @Bogota nos sumemos a esta iniciativa y demostremos que en nuestra ciudad la #MovilidadSostenible es una gran alternativa. pic.twitter.com/vWrvlOD0nS — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 5, 2020

Los taxis podrán circular, sin pico y placa, solo en horas pico. Es decir, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m. El resto de la jornada aplicará para ellos la restricción tradicional.

La idea, según el secretario de Moviliad Nicolás Estupiñán, es darles una alternativa a los ciudadanos que no usarán el sistema Transmilenio ni la bicicleta.

"Estamos habilitando unos 100 kilómetros de ciclovía”, recalcó el funcionario.

Se estima que cerca de dos millones de vehículos y quinientas mil motocicletas dejarán de transitar.

Si una persona infringe el Día Sin Carro, tendrá que pagar una multa cercana a los $438.000.

Aquí más información sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá: