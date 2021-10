Diego Cardozo murió en brazos de su hermano: doloroso relato de la novia del ciclista asesinado

La Policía de Bogotá ofreció 20 millones de pesos como recompensa para hallar a los tres asesinos de Diego Cardozo, que fue apuñalado cuando se movilizaban por la avenida Boyacá con calle 26. Murió en los brazos de su hermano.

Laura Paola Lizca, novia del joven, contó a Noticias Caracol que el joven “salió a recoger su bicicleta, quería disfrutarla. No comió ese día con el hermano porque le dijo ‘no gastemos la plata que en la casa alcanzamos a comer’. No alcanzaron a llegar a comer. Diego no alcanzó a llegar a ningún lado después”.

Andrés, hermano mayor de Diego Cardozo, dijo que los asesinos eran “tres extranjeros. A mi hermano le propinaron tres puñaladas y a mi hermano menor, David, lo encañonaron con una pistola, él no pudo hacer nada”.

La víctima recibió dos heridas en un brazo y otra en el pecho, la que le perforó el pulmón y le causó la muerte.

“Diego falleció en sus manos”, dijo Laura sobre el hermano menor del joven, a quien físicamente no le pasó casi nada, pero “emocionalmente está muy inestable, no duerme, no come…”.

La novia de la víctima de los ladrones afirma que “esto no puede seguir pasando, solamente queda esperar porque lastimosamente así es la justicia de este país”.

De las seis lámparas que hay en el deprimido donde asesinaron a Diego Cardozo solo funciona una y la oscuridad es aprovechada por los delincuentes para lastimar, lesionar y hurtar a los biciusuarios. Tampoco hay cámaras de seguridad o policías.

Entre enero y agosto de 2021, 6.542 bicicletas han sido hurtadas en Bogotá, 14.156 personas han resultado lesionadas durante esos hechos delictivos y una de esas víctimas fue el joven de 25 años que falleció.

Cada día en la capital son hurtadas 27 bicicletas. Las localidades donde más robos se cometen son: Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba.