Diego Felipe Becerra: Estado reconoce culpa de la Policía y pide perdón por asesinato de grafitero

En un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, el gobierno de Colombia reconoció la responsabilidad de la Policía Nacional en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra hace 12 años.



Más de una década después de la muerte del joven artista Diego Felipe Becerra, el gobierno nacional acató una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo instaba a pedir perdón por el asesinato cometido por miembros de la Policía Nacional que alteraron la escena del crimen para hacerlo aparecer como un delincuente.

Según el reporte cuando ocurrieron los hechos, policías implicados señalaron que Diego Felipe Becerra habría atracado en un bus y, posteriormente, le dispararon. La justicia demostró que no fue así, que el joven era un artista y fue asesinado.

En el evento, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue el primero en hablar y reconocer la responsabilidad de la Policía Nacional.

“Pedirle perdón a la familia y a los amigos de Diego Felipe Becerra, asesinado por integrantes de la Policía Nacional hace 12 años, pero también al conjunto de la sociedad colombiana, porque estos hechos, estas violaciones a los derechos humanos y al derecho fundamental a la vida, no solo mancillan el nombre de la institución policial, sino que afectan profundamente el ejercicio de la democracia y la seguridad”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.



Por su parte, Liliana Lizarazu, madre de Diego Felipe Becerra, recordó que tanto ella como su familia vivieron una pesadilla durante años y una intensa lucha para demostrar que el joven no era un delincuente.

“Hoy es día de su cumpleaños, hoy tendría 29 años. Por lo tanto, es un gran día para celebrar y poderle decir: ‘por ti, Diego Felipe, por tu vida y por tu honra te cumplimos’”, subrayó la mamá del joven asesinado la noche del 19 de agosto de 2011 en Bogotá.

A su vez, el presidente Gustavo Petro dijo que no se trata solo de pedir perdón, de demostrar que Diego Felipe Becerra no era un delincuente ni de demostrar que quienes lo asesinaron fueron miembros de la Policía Nacional, sino que ahora se deben buscar los mecanismos para que estos hechos de violencia que enlutan a las familias colombianas no se vuelvan a repetir.