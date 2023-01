Dieron cupo a niños en colegio que aún no existe: ¿qué responde la alcaldía de Claudia López?

Tras la denuncia de la abuela de los estudiantes, en #ElPeriodistaSoyYo, la Secretaría de Educación entregó una solución inicial que tampoco convenció.

Marisol Alarcón aseguró, a través de un video que hizo llegar a Noticias Caracol, que a sus nietos les asignaron un cupo escolar en un colegio que apenas están construyendo en el sur de Bogotá.

"No aceptamos los cupos porque es inconcebible que estén dando cupos para un colegio que todavía no está construido", dijo.

Este noticiero buscó respuestas y las encontró en el subsecretario de acceso y permanencia de la Secretaría de Educación, Carlos Alberto Reverón.

“Recibimos por parte de la administración saliente, en el informe de empalme, que había unos colegios que estaban en proceso de construcción y que van a estar en obra a lo largo del año. Nuestra administración, cuando recibió el tema, ya los cupos estaban asignados. Sin embargo, lo que uno ve en Bogotá es que hay procesos permanentes de construcción de colegios y estos niños, mientras les construyen el colegio, los atienden en inmuebles arrendados", explicó.

No obstante, la alternativa que le ofrecen a estos pequeños se encuentra a unos 50 minutos de distancia.

"Ya no están dando el subsidio de transporte y entonces por cada niño nos vale unos 130 o 150 mil pesos, y no hay los medios", recalcó la abuela.

“Tenemos más de 40 mil cupos disponibles, los podemos ubicar en otros colegios. Y a aquellos papás que quieren quedarse en estos colegios nuevos, les decimos que les garantizamos el tema de transporte, ya sea a través de ruta o subsidio que los recoge en el sitio que están en proceso de construcción y los lleva al sitio de arrendamiento que se tenía previamente concertado", contestó el funcionario.

La Secretaría de Educación ya se puso en contacto con la familia y acordaron que le enviarán una lista de colegios cercanos para que los pequeños por fin puedan iniciar su año escolar.