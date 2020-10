Diez años después de la muerte de Colmenares, su familia emprende una nueva lucha

Cada 31 de octubre, la familia de Luis Andrés Colmenares Escobar recuerda su trágica muerte. Sin embargo, durante los diez años que han pasado desde ese suceso no ha habido un momento en el que no exija justicia tras asegurar que su deceso no fue accidental.

De hecho, ahora emprendieron una nueva lucha. Esta vez, lejos de los estrados judiciales que llevan la causa de su ser querido.

Oneida Escobar, su mamá, y el concejal de Bogotá Jorge Colmenares, su hermano, le explicaron al programa La Red, de Caracol TV, en qué consiste: se trata de la naciente fundación Luis Andrés Colmenares.

“Lleva el nombre de Luis Andrés, el objetivo es ayudar a muchas mamás que como yo hemos tenido una tragedia y que a veces ni siquiera tienen los medios para llegar a la verdad, quiero que todo eso que sufrí otra persona no lo sufra”, dijo Oneida.

Por su parte, Jorge indicó que “la pérdida que tuvimos nos enseñó que este mundo necesita más personas buenas y proteger más personas buenas que permitir que se sigan perdiendo más vidas de seres humanos en casos que las personas no entienden”.

El apoyo será psicológico, jurídico y espiritual, también enfocado a madres con hijos con problemas de adicción a las sustancias psicoactivas.

En @oneidae en Twitter y oescobarg23 en Instagram pueden contactar a la mamá de Colmenares y en @jcolmenarese, en Twitter e Instagram, pueden encontrar a Jorge.