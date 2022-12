Diez puñaladas y cero justicia: mujer denuncia que expareja intenta asesinarla una y otra vez

Laura Higuera asegura que, pese a las acciones legales que ha tomado, su excompañero sigue burlando a la justicia.

“Hace cuatro años mi expareja me agredió con un arma blanca, causándome 10 heridas, unas en mi cara y unas en mi cuerpo. Desde ahí, hasta el momento, siempre ha habido agresiones", asegura Laura.

Aunque la víctima denunció en ese momento a su agresor, éste no fue enviado a la cárcel y hace apenas dos semanas volvió a intentar asesinarla.

“Él ingresa a mi casa con un arma de fuego, apuntándome a mí y a mi familia, diciéndome que me va a matar, por celos obsesivos delante de mis hijos. Él nos apunta, lo capturan, lo llevan a la URI y el domingo se fuga”, añade.

Este caso refleja el lamentable panorama de violencia contra las mujeres. Según un estudio de la Universidad Libre, cada hora dos mujeres son agredidas por sus parejas sentimentales en Bogotá, la mayoría entre los 20 y 29 años.

“Bogotá es la ciudad que más presenta este tipo de casos, 760 mujeres han reportado. Es la ciudad con más alto índice. Las armas que se emplean son contundentes como bates, palos, patadas, golpes con los pies y manos”, asegura la investigación.

Bogotá y Cali encabezan la penosa lista de ataques a mujeres con 760 y 129 casos respectivamente.

Puede leer:

Mayoría de agresiones a mujeres ocurren lunes y domingos de 9:00 p.m. a 12:00 p.m., según estudio

Según Medicina Legal, contando todo tipo de agresiones, este año han sido registradas 18.660 mujeres violentadas en el país.

Vea, además:

¿Muerte anunciada? Mujer que había manifestado amenazas en su contra... Según Medicina Legal, contando todo tipo de agresiones, este año han sido registradas 18.660 mujeres violentadas en el país.