“Dignidad y coraje”: condecoran a patrullera humillada por el abogado Hernando Zabaleta

“Esta sociedad necesita más mujeres como Karen Granados”, aseguró el procurador Fernando Carrillo.

“Con templanza, dignidad y coraje enfrentó una de las plagas de la sociedad colombiana. Eso que se conoce como ‘usted no sabe quién soy yo’”, agregó.

Granados fue la patrullera que, en medio de comentarios ofensivos de Hernando Zabaleta, cumplió con su labor y le impuso un comparendo por parquear en lugar prohibido.

Fernando Carrillo señaló que en el futuro espera no condecorar a las personas, pues espera que cumplir con el deber ser la costumbre y no la excepción.



Es la ética y no la viveza la que salvará a Colombia: @fcarrilloflorez en condecoración a la patrullera @PoliciaColombia, Karen Granados. "No hay intocables, ni valen las excusas, ni las recomendaciones". En vivo https://t.co/ecPQ4PlM7Y pic.twitter.com/eZ5ggJqJaZ — Procuraduría 🇨🇴 | #QuédateEnCasa (@PGN_COL) April 5, 2018