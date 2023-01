Dios me utilizó para que pusiera ese carro: conductor de camión afectado por explosión en La Estrada

Gracias a que Carlos Arturo Vaca transitaba por el sitio en el momento exacto del estallido, la onda no afectó a un colegio donde había más de 200 niños.

Don Carlos lleva un año trabajando como conductor para una empresa de distribución de pollos. Este viernes pasó más temprano de lo habitual por esa vía. “Yo iba hasta contento porque me iba rindiendo más y salía más temprano”, relató.

En el camión pasó, sin saberlo, justo a la hora y el momento de la explosión, como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El momento de la explosión en vivienda del barrio La Estrada de Bogotá Carlos cuenta que en ese momento "sentí un golpe durísimo, y ya empieza a darme vueltas todo (…) ya estando el carro volteado veo mucho humo y olor a fósforo". Durante varios minutos quedó atrapado en su vehículo.

Herido, fue llevado a un centro asistencial. Allí se enteró de que su vehículo sirvió como escudo de la onda expansiva y evitó que llegara de frente al colegio Néstor Forero Alcalá, donde había más de 200 niños a esa hora.

"Cuando vi las noticias y hablaban del colegio que había y de los niños yo dije ‘mi Dios me utilizó para que pusiera ese carro ahí y me cuido a mí", contó a la vez que agradeció que en ese momento no llevaba copiloto, pues ese puesto recibió más fuerte el impacto.

Carlos ya fue dado de alta y se encuentra en su hogar.

En contexto:

