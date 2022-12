“Dios mío, cómo los dejé entrar, antes no nos violaron”: abuela robada con sustancia química

“Me echaron algo”, afirmó la afectada. El asalto se produjo a plena luz del día en el occidente de Bogotá y quedó registrado en video.

La denunciante aseguró que se encontraba barriendo el frente de su vivienda cuando arribó un vehículo. “Estacionó ahí y era un señor de la tercera edad con una muchacha jovencita muy elegante. El señor dijo, ésta es. Me acerqué a ver qué querían. Se bajaron, me dieron la mano y me saludaron. Me dijeron que habían comprado aquí abajo una casa que era igualita y que querían ver las mejoras que le había hecho”, narró.

“Yo digo que me echaron algo porque, tal cual, saqué las llaves, les abrí la puerta y entraron. Cómo sería lo que yo estaba de inocente que mi nieta estaba adentro. Los dejé entrar y se bajaron los otros dos señores esos”, añadió la mujer.

“Boba, completamente boba. ¿Cómo voy a ser capaz de abrirle a una persona que entre a mi casa cuidándome como lo hago?”, agregó.

La preocupación por el uso de sustancias químicas como la escopolamina por parte de ladrones se reavivó tras la muerte del médico Fabián Herrera, quien fue visto por última vez con vida en la zona rosa de Bogotá.

