Feria Buró: en redes recuerdan incidente en el que le negaron un trozo de pizza a un trabajador

En medio de las fuertes críticas que ha recibido Buró por parte de los expositores que hicieron parte de la última feria de 2023, muchos recuerdan uno de los episodios que marcó a esta feria dos años atrás, cuando le negaron comida a un trabajador.



En julio de 2021, la feria Buró fue tendencia en redes sociales por la denuncia de un emprendedor que hizo parte del evento. Este hombre narró que María Alejandra Silva se opuso a darle una porción de pizza a un operador de logística.

De acuerdo con Pablo Matiz Botero, el inconveniente ocurrió durante el segundo día de montaje, cuando la administración de la feria compró varias cajas de pizza para el personal y él quiso compartir una porción con uno de los trabajadores de logística, quien lo acompañó hasta la entrada y se encargó de controlar el flujo de personas.

Los organizadores de Buró impidieron que Matiz compartiera con el trabajador los alimentos que habían comprado, lo cual le molestó: “Una vez llegué a la oficina para coger mi porción pregunté ‘¿puedo llevarme un pedazo de pizza para el señor de logística que ha estado conmigo todo el día?’, a lo cual me respondieron con un rotundo no”.

También agregó que intentó darle la porción que le correspondía a él y también se lo negaron las directivas de la feria.

Pablo Matiz habló con María Alejandra Silva en torno al incómodo episodio: “Siempre trato de ponerme en los zapatos de los demás y la única razón por la que llegué a pensar que podría decirme que no a la porción de pizza para el operador es que cada empresa subcontratada es responsable de sus trabajadores y, aunque sea cierto el típico argumento de ‘si le doy a uno tengo que darles a todos’, este no era el caso, porque era el único operador de esa empresa que estaba presente. De igual manera, lo que me generó más controversia fue el hecho de que cuando le dije que le iba a dar mi porción no me lo permitiera”.

En aquel momento, la empresaria se disculpó después de lo sucedido con una publicación a través de sus redes sociales: “Después de un análisis interno conmigo misma, quiero dirigirme a la comunidad Buró y al público en general desde mi corazón. Hoy he tenido momentos complicados que me han llenado de resiliencia y reflexiones no solo en esta circunstancia actual, sino constantemente. Desde que empecé con este gran sueño he dado todo mi esfuerzo, mi vida, mi alma a mi Buró y aunque buscamos la mejor experiencia, siempre hay aspectos por mejorar. Trabajamos con más de 300 emprendimientos, personal y staff que hacen posible este gran recinto. Quiero disculparme desde el corazón por todas las acciones que nos han perjudicado, perturbado o incomodado el día de hoy”.