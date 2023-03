Director de la UNP denuncia que existen 2 carteles en la entidad: "Tengo un ataque permanente"

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, habó del ataque del que fue blanco en las últimas horas, hecho en el que murió uno de los presuntos atacantes y uno de sus escoltas resulto herido.

Rodríguez entregó detalles del duro momento que vivió en la noche del pasado martes, 7 de marzo de 2023, como consecuencia del atentado terrorista en el que por poco pierde la vida.

El director de la UNP reveló que ha sido lo más duro que ha tenido que afrontar, teme por la vida de su hija e incluso el presidente Gustavo Petro le pidió que se fuera a vivir al edificio de la Presidencia de la República.

No obstante, Rodríguez señaló que, hablando con su hija, ella le recomendó que no lo haga porque no quiere perder la privacidad.

Asimismo, el funcionario habló de dos sindicatos que lo están amenazando en el interior de la Unidad Nacional de Protección y advirtió que cuando se mueve por los pasillos de esta entidad tiene miedo por su vida.

“Dentro de las pesquisas que hicimos de manera rápida, me alcancé a enterar de que estas personas, el señor fallecido, tenía antecedentes por homicidio, estaba vinculado a homicidio, y tal vez una hermana o familiar que estuvo cerca también tenía esos antecedentes”, declaró el director de la UNP.

Asimismo, Augusto Rodríguez reveló que a su despacho han llegado personas con mensajes insinuantes para que tenga reuniones con ciertos individuos o atienda a un supuesto amigo, pero que él dice que no se presta para eso.

“Les voy a ser sincero. Dentro de esa entidad, yo ando con mis escoltas porque estas personas permanentemente me están filmando, están diciendo dónde estoy, sacan fotografías de las armas de mis escoltas, miran las armas que usan, es decir, tengo un ataque permanente de esta tres personas”, agregó el director de la UNP.

El funcionario está hablando de dos carteles: el de los vehículos que manipula y muchas veces presionan para que solamente la UNP sea la entidad que contrate y también habló del cartel de las armas. Entretanto, dejó claro que no renunciará, se mantendrá en su puesto y seguirá luchas contra la corrupción.

