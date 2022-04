Discriminan a joven gay en estación de Transmilenio: "Usted es una aberración"

Un inaceptable hecho ocurrió en una estación de Transmilenio, el servicio de transporte público de Bogotá . Un joven gay fue atacado verbalmente, en repetidas ocasiones, por un pasajero que al parecer se sintió "incómodo" con su presencia. Cabe resaltar que la discriminación es un delito en Colombia y no tiene justificación alguna. Todos, absolutamente todos, somos iguales.

Una usuaria de Twitter, identificada como @MaleGonzalesS, fue quien relató lo sucedido: "Me encuentro en una estación de TM para dirigirme a la universidad y un chico se encuentra esperando mi mismo bus en la puerta de al lado. Todo parecía normal; él estaba escuchando música, tranquilo. De repente llega un señor y tras un tiempo parece hablarle. Todo parecía normal, parecían solo intercambiando un par de palabras. Sin embargo, no era así. De la nada este señor, del cual no pudimos conocer su nombre, le empieza a gritar 'MARIC*N, MARIC*N, USTED ES UNA ABERRACIÓN".

Según la estudiante, el agresor, en cuestión de segundos, "le dijo mil y un cosas horrorosas" a la víctima. "El chico desprotegido, porque aunque la estación estaba bastante vacía quienes estaban no hacían nada, estaba prácticamente petrificado. No se movía, no hacía nada".

Ante la indiferencia de los demás pasajeros de Transmilenio , la joven decidió intervenir e intentar frenar el ataque contra el muchacho, esto a pesar de que el otro sujeto "estaba muy agresivo y violento".

"En un impulso desesperado me acerqué prácticamente corriendo, me paré frente al muchacho y le empecé a echar la madre. El señor me empezó a decir que era una sapa y mil cosas más. Por más que trataba de ser sensata y explicarle su error, yo solo le respondía con miedo y agresividad. Todo se escalaba. Nadie hacía nada. En un momento el señor se acercó hacia mí, parecía que me iba a golpear".

Y vino, entonces, algo igualmente censurable: el hombre identificó algo en esta ciudadana que también le "molestó" e incluso le dijo que ojalá la violaran.

El muchacho, en medio de su pánico, se asustó y se metió. Éramos los dos contra el señor. Cuando el señor se acercó me vio mi pañuelo 'pro-decisión' y exclamó algo como 'con razón'. Empezó a decirme cosas como 'maldita put* y ojalá la violen', perr*' desgraciada

Finalmente, otra pasajera alertó a una funcionaria de Transmilenio y esta acudió al sitio con un policía. "El señor se percató y decidió saltar de la estación. Saltó y salió corriendo, lo más rápido que pudo, hacia la calle. Para cuando llegó el policía y la funcionaria, el señora ya se había perdido entre el tráfico".

@MaleGonzalesS recalcó que "realmente el procedimiento no fue malo y el policía le dio un buen manejo al ataque de pánico del chico. Sin embargo, este tampoco fue efectivo y, debido a que el señor había huido, no solucionó mayor cosa".

Pero el gesto de empatía de la estudiante fue más allá. Esperó a que un familiar del joven llegara a la estación, lo abrazó y le hizo sentir que no estaba desprotegido en medio de tan difícil momento. "Yo solo pude mirar al muchacho y preguntarle si estaba bien. Él solo me miró y empezó a llorar desconsolado; yo también empecé a hacerlo. El muchacho casi no podía hablar. Solo decidió tomarme de la mano y, mientras lloraba, me reiteraba una y otra vez 'gracias', 'gracias'".

Muchos en redes sociales aplauden la valentía y solidaridad de Male y, por supuesto, rechazan categóricamente la actitud del pasajero que decidió discriminar a un joven por el hecho de ser quien es. Otros más se quedan con esta reflexión de @MaleGonzalesS:

De despedida nos abrazamos mucho y lloramos. No nos conocemos, pero lo que pasó es suficiente para apreciarnos. Todo esto se detonó porque el muchacho tenía uñas pintadas y una manilla de la bandera LGBTQ+ en la mano. SOLO POR ESO, POR NADA MÁS. Ser de la comunidad en una sociedad como esta lastimosamente implica ser violentado, y ser abiertamente aún más. Esto no tendría que pasar en ningún mundo posible. Nunca NADIE tendría que vivir estas cosas

Seis de la mañana y ya acabo de presenciar un acto de discriminación:



Me encuentro en una estación de TM para dirigirme a la universidad y un chico se encuentra esperando mi mismo bus en la puerta de al lado. Todo parecía normal; él estaba escuchado música, tranquilo […] — Aquí seré Mar (@MaleGonzalesS) April 8, 2022