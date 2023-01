“Dispárenle y llevémoslo al carro”: lo que dijeron señalados ladrones antes de que médico los matara

Iban armados, drogados y en un vehículo robado al que le habían alterado las placas, reveló Hernando Benavides, abogado del doctor.

El apoderado del médico, que mató a tres señalados delincuentes en el puente peatonal de la calle 123 con novena, en el norte de Bogotá, dio detalles de lo que ocurrió la noche del 30 de enero.

Benavides dijo no entender que le dieran el beneficio de casa por cárcel al conductor del carro en el que se movilizaban los supuestos ladrones. Sin embargo, aclaró, respeta la decisión.

El abogado reveló algunas de las cosas que ese hombre declaró ante la Fiscalía, como que esa noche escuchó 15 disparos, lo que coincidía con la versión entregada por su defendido.

Algunos de esos tiros, según Benavides, los propinaron los tres sujetos, aunque aún no se ha podido establecer si provenían de un arma de fogueo o letal.

Agregó que el médico fue agredido con cuchillos y sufrió “lesiones en la cabeza, rostro y pecho”.

El conductor también afirmó que los señalados delincuentes estaban drogados cuando intentaron secuestrar a la víctima.

Asimismo, el abogado indicó que los sujetos “merodeaban el mismo día que ocurrieron los hechos y por eso fueron requeridos por las autoridades en el mismo lugar” antes de lo sucedido.

Benavides señaló que no se ha establecido aún si lo que pretendían los hombres era secuestrar al médico o hacerle el paseo millonario, y tampoco si el conductor fue copartícipe del hecho.

Sin embargo, aseguró que su cliente teme por su seguridad porque desconocen si los sujetos muertos pertenecían a una organización más grande.

“Anímicamente está terrible”, así como su familia, precisó.

