Distrito ayuda a transgéneros para que cambien nombre y sexo en registro civil y cédula sin costo

Por primera vez en Bogotá, el Distrito asignará recursos económicos para que los transgéneros puedan adelantar el trámite de cambio de nombre y sexo en el registro civil de nacimiento y en la cédula sin tener que pagar.

Allix Montoya es una de las primeras mujeres trans en modificar sus documentos a través del proceso Reafírmate: el chuchú de la cédula, de la Secretaría de Integración Social.

“En el ámbito me presentaba a convocatorias y me pedían ya el cambio de la cédula, del nombre, entonces por eso me rechazaban, y ya que la tengo esto va a ser un gran cambio para mi vida”, sostiene.

Juan Andrés Moreno, subdirector de asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social, explicó cómo funciona este proceso para los transgéneros.

“Se acompaña a las personas para que puedan generar la modificación en el documento de identificación personal en los componentes de nombre y/o sexo”, dijo.

Con ayuda de abogados, psicólogos y con el pago del trámite, la población trans de la ciudad podrá hacer su proceso de cedulación.

Publicidad

“Nos genera mucha motivación, porque por primera vez se está realizando en el Distrito para que las personas trans puedan tener acceso a esto que es un derecho”, manifestó Moreno.

La economista Michelle Barliza considera que “es primordial tener un documento que nos identifique, que para la sociedad nos presente como lo que somos, en mi caso, como una mujer trans”.

El proceso para los transgéneros se está adelantando en el centro de atención integral a la diversidad sexual y género en el centro de la capital.