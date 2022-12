Doblemente insólito: sigue en prisión mujer capturada por error cuando iba a su despedida de soltera

Johana Milena Torres, quien fue confundida con una guerrillera del ELN, no ha podido salir de la cárcel por culpa de la tramitomanía. ¿Quién le responde?

La boleta de salida, emitida el 2 de junio, y dirigida al director de la cárcel El Buen Pastor, no ha llegado al despacho del funcionario.

Familiar de la afectada denuncia que no hay celeridad para que Johana recupere la libertad.

El abogado de la familia explicó que en algún momento del proceso alguien de la Fiscalía agregó por error el segundo apellido de Johana, y ahí se modificó la orden de captura que inicialmente era en contra de una supuesta guerrillera buscada por secuestro.

Según el Inpec, hasta el momento no ha recibido ninguna orden de salida de Johana Milena Ospina Torres, la mujer que el sábado 27 de mayo iba a su despedida de soltera en curazao pero fue capturada en el aeropuerto El Dorado.