Doce congresistas le pidieron al alcalde Peñalosa suspender licitación de buses de Transmilenio

En una carta le aseguraron que el hecho de que la flota funcione con diésel afectaría la salud de los bogotanos y le pidieron vehículos amigables con el medio ambiente.

“((...) se pretenda condenar a los bogotanos a ver su salud seriamente afectada durante los próximos veinte años, a causa de la compra de unos buses. Prima el interés financiero sobre el bienestar de los bogotanos”, indica la misiva.

El burgomaestre contestó: “Aparentemente no les preocupa el costo y no les preocupa que se quiebren y por eso no les preocupa que hayan sistemas que cuestan mucho más”, indicó. Y añadió que los congresistas están mal informados y que la alcaldía no es la que compra los buses, que lo harán los operadores.

Los congresistas anunciaron que si Peñalosa insiste con esta licitación acudirán a todas las instancias para impedirlo.