Dolorosa pregunta de mamá del niño al que casi matan por un celular: “¿Va a ser otro número más?”

El dolor e indignación de Sonia Peñalosa no es para menos, su hijo de 14 años está en UCI por cuenta del ataque despiadado que recibió a manos de dos delincuentes por robarle el celular en Usme, sur de Bogotá .

“¿Va a ser otro número más? Por Dios, yo le pido a la ciudadanía que me colabore, que se pongan en mis zapatos, es una atrocidad lo que hicieron con mi hijo”, exclamó doña Sonia.

Su hijo permanece en delicado estado de salud por las heridas con arma blanca que sufrió.

“Está en la unidad de cuidados intensivos, aún le están drenando el corazón y el pulmón. Llegó ahogado, vuelto nada porque por esa puñalada que le dieron de una manera tan atroz, estaba prácticamente a puertas de la muerte”, dijo la mamá del niño.

El menor de 14 años se iba a encontrar con ella en el colegio cuando fue abordado por los dos ladrones, quienes sin mediar palabra lo hirieron, lo tiraron al suelo y lo atacaron y robaron.

“Antes de entrar a cirugía me dice: ‘mamá, yo no saqué el celular, yo no mostré nada y el tipo iba detrás mío y me jaló la gorra, la chaqueta del colegio y me mandó hacia atrás y el otro me apuñaló sin decirme nada, cuando estaba en el piso me esculcaron y me sacaron el celular, pero yo te juro que yo no saqué el celular’”, le manifestó el pequeño a su madre.

Doña Sonia aún no entiende cómo su hijo recibió un ataque tan miserable por un celular y por qué esta violencia en Bogotá se ensaña con su familia. El año pasado el papá del niño fue asesinado por ladrones en una calle de la capital.

“Mi hijo lo despiertan, ya está consciente y lo primero que me dice es: ‘mamá qué miedo, qué miedo, yo no quiero volver al colegio’. ¿Cómo le explico a mi hijo de 14 años que tranquilo, que vamos a poder seguir adelante, si hace seis meses su papá fallece y a él le ocurre esto ahorita?”, exclamó Sonia.

La Policía ofreció una recompensa

“La Policía Nacional ha ofrecido hasta 15 millones de pesos por recompensa a las personas que conduzcan y den información para el paradero de estos delincuentes”, indicó el coronel Éder Siachoque, comandante de la Policía de Usme.

La investigación fue asumida por un fiscal de la seccional Bogotá. En este momento se adelanta la recopilación del material probatorio.