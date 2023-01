Doloroso castigo para Epa Colombia: tendrá que cerrar sus redes sociales

Tampoco podrá dar entrevistas. Además, deberá presentarse cada 30 días ante un juez y pagar una multa. Todo esto por los daños que causó en Transmilenio.

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se presentó ante un juez en el complejo judicial de Paloquemao luego de que la Fiscalía la acusara, video en mano, de haber atacado una estación de TM, destruido un lector de tarjetas y dañado otros equipos.

La historia comenzó el viernes pasado cuando, en medio del paro nacional, se presentaron graves disturbios en el sur de Bogotá. Durante los mismos, desadaptados la emprendieron contra el sistema de transporte masivo. Entre ellos estaba la youtuber.

Epa Colombia será judicializada por romper vidrios y taquillas de Transmilenio La Fiscalía anunció que la judicializaría y pidió que fuera detenida. No obstante, la jueza que conoció inicialmente el caso la dejó en libertad por no considerarla un peligro para la sociedad. La joven, entonces, agradeció a su estilo esa polémica decisión.

“Gracias juez, te ami”: la burla de Epa Colombia luego de que negaran su captura Pero no se saldría con la suya. Aunque se presentó ante la justicia, los fiscales la llevaron a audiencia para imputarle los delitos de falsedad en documento privado, daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública e instigación para delinquir con fines terroristas.

No aceptó los cargos, pero el togado encargado del caso esta vez le impuso varias medidas: aunque queda en libertad, deberá presentarse cada 30 días ante el juez de conocimiento asignado y le prohibió utilizar redes sociales y participar en medios de comunicación.

El juez también la sancionó con una multa equivalente a 10 salarios mínimos.

Los daños que generó Epa Colombia en Transmilenio superan los 1.200 millones de pesos.