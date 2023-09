Doloroso clamor de familia de Martín Aguilar, secuestrado por supuestos policías en Bogotá

“Su familia lo necesita”, “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, “libérenlo”, es el clamor de la familia de Martín Aguilar que este viernes 22 de septiembre hizo un plantón en el barrio Bellavista de Bogotá, lugar donde fue secuestrado el esposo y el padre de dos niñas que ruegan por volverlo a ver.



Su desaparición se dio el pasado 31 de agosto cuando llegaba a su casa de dejar a su hija en el jardín. Fue raptado frente a la puerta de su vivienda por hombres armados que vestían prendas de la Sijín, que inmediatamente lo subieron en un vehículo particular, de placas EPS845.

Todo transcurrió en 40 segundos y esa es la última imagen que tiene la familia de Martín Aguilar. En el andén quedaron su bicicleta y sus herramientas de artesano.

Es padre de dos niñas, el menor de tres hermanos y, según su familia, es un hombre que no tiene enemigos, que no le hace daño a nadie y por eso no entienden por qué lo secuestraron.

La investigación por la desaparición de Martín Aguilar, de 43 años, está a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Fiscalía General de la Nación, que tratan de identificar quiénes son estos sujetos y por qué razón se lo llevaron.

Publicidad

Su esposa Sandra Barrera no pudo ocultar el dolor al decir que “sin la presencia de Martín ha sido muy difícil todo porque nosotros los dos estábamos trabajando con la artesanía. En este momento estamos muy mal económicamente porque mi esposo y yo trabajamos en este momento desempleados en la artesanía para los gastos básicos. No tengo quién me colabore. Mi esposo es mi única ayuda con mi mami. Por favor, libérenlo ya, por favor. Hay una familia que lo está esperando, por favor, libérenlo ya”.

Su hermana Claudia Aguilar, con la voz quebrada, hizo la misma petición: “Por favor, liberen a mi hermano. Mi hermano es un hombre honesto, es un hombre bueno, hay una familia esperándolo, clamando por él. Hay una niña de 6 años que lo reclama a diario, una esposa, unos padres y unos hermanos, toda una familia, sus amigos lo están reclamando. Les rogamos, por favor, respétenle la vida. Ustedes tienen una persona equivocada. Por favor. Mi hermano es un hombre bueno, un hombre decente que lo único que quiere es trabajar y vivir por su familia”.