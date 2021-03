¿Dónde está Sara Sofía? Su mamá dijo que había muerto, pero la tía teme otra cosa

Sara Sofía Galván Cuesta es buscada por las autoridades de Bogotá tras la denuncia de su tía, Xiomara Galván, quien afirma que la mamá -tras llevársela el pasado 15 de enero- inicialmente dijo que la niña murió y que había lanzado el cuerpo a un río.

“Sanita, se daba a querer de todo mundo, todo mundo tenía que ver con mi niña, Sara Sofía era un alma de Dios, un ángel”, asegura Xiomara, que vive en la localidad de Kennedy. Sostiene que en septiembre del año pasado su hermana se fue de la casa, dejándole a la menor de 2 años.

Según ella, la mamá de Sara Sofía “es muy descuidada con la niña en sus alimentos, salía, no la dejaba… el seguimiento que ella trae ante el Bienestar es en sí por descuido con la niña”.

Sin embargo, Carolina -la mamá de la pequeña- regresó en enero de este año para llevarse a su hija por unos días, y "desde ahí no volví a saber más nada de la niña", dice la tía.

"No sabe cuánto me arrepiento de habérsela dejado ese 15 de enero, de que ella se la llevara, yo no pensé que ella me fuera desaparecer la niña", agrega.

Tras buscarla desesperadamente y publicar la foto de Sara Sofía por redes sociales, una mujer que decía tener información la contactó y se reunieron el 18 de febrero. Ella grabó la conversación.

Un día, que fue el 28 de enero, la niña estaba llorando y no comía en todo el día. Ella me dijo a mí que cuando ella fue en la noche para despertar a la niña, la niña estaba muerta (…) Lo peor fue esto, que como la niña estaba muerta, ella tenía miedo y no sabía qué hacer, ella la agarró con el señor, la metieron en una bolsa y la lanzaron al caño.

Angustiada con ese relato, Xiomara encontró a su hermana quien, supuestamente, confirmó el macabro hecho. "Es que yo acosté a la niña, yo le di comida y a las tres horas que fui a mirarla la niña ya no respiraba", recuerda de esa conversación la denunciante, y añade: "que la acción de ellos fue eso, de coger y tirar la niña" al río Tunjuelito.

La mujer sostiene que de inmediato llevó a la madre hasta el CAI de Patio Bonito. Allí "¿los policías qué hacen? Le dicen: ‘Carolina, ¿usted se acuerda dónde tiró el cuerpo de la niña?’ Ella les dice que sí y vamos al caño, al sitio, ella inicialmente señala y dice ‘yo crucé el puente, la puse allá’. Le preguntaban que si lo había puesto en la tierra o en el agua, ella dice que la había puesto en el agua, que a los cinco días había vuelto, pero que ya no estaba".

Y cuando ya parecía estar resuelto el posible paradero de su sobrinita, Xiomara señala que su hermana habría cambiado la versión ante un investigador del CTI.

Según ella, Carolina manifiesta "que en Patio Bonito un día iba, no dice el día tampoco, que dizque una señora se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que ella no sabe ni cómo se llama la señora ni quién es la señora. Yo digo que a la niña la vendieron".

"No sé qué pensar, quién la tiene, si la tienen bien, si la tienen mal, si la están explotando, si la están violando… no, yo tengo mis hijos, aunque yo no tuve a Sara Sofía, pero Sara Sofía para mí es una hija", dice la preocupada tía, que clama por ayuda.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, informó que ya trabajan de manera articulada entre Sijín, Sipol, Gaula y CTI para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Sara Sofía Galván.