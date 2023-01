Dos de los tres ladrones abatidos por médico habían sido detenidos y dejados en libertad

Los capturaron en 2019, al igual que al conductor ahora implicado en el caso del doctor, por tener elementos robados. Tercer muerto no registra antecedentes.

Fueron tres los señalados delincuentes que murieron a manos de un médico al que, según la investigación, pretendían asaltar en un puente del norte de Bogotá. Se trata de José Arley Murcia Moreno, Óscar Leonel Garavito Monroy y Edison Torres Cruz.

Por el mismo hecho, horas después, la Policía detuvo al conductor del vehículo en el que se movilizaba la denunciada banda. Este último responde al nombre de Óscar Andrés Basabe Díaz.

Noticias Caracol pudo establecer el pasado judicial de los cuatro individuos.

En las bases oficiales de la justicia, Murcia Moreno y Garavito Monroy registran un proceso por receptación de vehículo robado. Ambos fueron detenidos en 2019, llevados a la URI de Molinos y presentados ante un juez el 14 de diciembre. Sin embargo, quedaron libres por un mal procedimiento en su captura.

La falla, según el togado que conoció el caso, estuvo en que el informe de la Policía se les acusaba de robarse un carro. No obstante, la imputación fue por el delito de receptación. Ahí hubo un error técnico y el juez tuvo que ordenar la libertad.

El otro sujeto que murió en el puente peatonal, Torres Cruz, no registra procesos penales en la página de la rama judicial.

Por último, Basabe Díaz, el conductor, también registra un proceso penal bajo el cargo de receptación, es decir, era señalado de tener en su poder elementos hurtados. Este fue llevado a audiencia el 10 de marzo de 2019 y le legalizaron la captura. Pese a los delitos imputados, la Fiscalía pidió retirar la medida de aseguramiento y quedó libre.

Ahora, en casa por cárcel, es investigado por el caso del médico, quien actuó en legítima defensa, según concluye la Fiscalía

