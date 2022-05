Dos hombres habrían sido víctimas de robo mediante uso de fármacos en Bogotá: uno está desaparecido

Dos hombres serían las más recientes víctimas de robo mediante el uso de fármacos en Bogotá. Uno de ellos se recupera en un centro asistencial, mientras que el otro, denuncia su familia, se encuentra desaparecido.

La noche del jueves 12 de mayo de 2022, una mujer se despidió de su esposo, quien salió con un amigo a un bar en el suroccidente de Bogotá. "Hasta las 11:30 p.m. tuvimos comunicación, ya luego le timbré y no le entró la llamada, le escribí y tampoco. Entonces, me preocupé", contó.

Cámaras de seguridad de la zona captaron esa noche a los dos hombres en compañía de dos mujeres en las afueras de un bar.

Luego una le dijo algo a uno de sus acompañantes que estaba sentado, según se evidencia en video. Él se revisó los bolsillos y luego, visiblemente afectado, puso la cabeza sobre sus brazos.

"Le robaron sus pertenencias, el celular, sus papeles, cédula, papeles del carro, todo lo tenía en la billetera y (luego tocó que) empezar a bloquear cuentas", señaló la esposa de la víctima.

La angustiosa noche terminó y, por fin, el hombre apareció.

"Llega él en un taxi, le costaba hablar y hablaba muy enredado. Entonces, por eso, tomamos la decisión de llevarlo para el hospital", aseguró su esposa.

Varios análisis de laboratorio darían cuenta de que fue drogado para robarlo.

"Una droga es lo que le entiendo al doctor, droga Z, que lo que hace es como atontar o adormecer a la persona", dijo.

¿Una víctima de robo desaparecida?

Pero mientras esta familia logró algo de tranquilidad, la de Camilo Restrepo, el otro hombre que departía esa noche, aún desconoce su paradero.

"Sobre las 11 p.m. se comunicó para decirme que ya se dirigía para el hotel, fue la última comunicación que tuvimos con él. Deducimos que le robaron todo porque el celular lo contestó una mujer y luego lo apagaron", afirmó Deisy Rodríguez, su esposa.

Con el paso de las horas, supuestos extorsionistas han intimidado a esta familia. "Estoy recibiendo llamadas y amenazas", sostuvo Deisy.

Este es uno de los mensajes que ha recibido por WhatsApp: "Yo me dedico a la trata de personas y él quiso entrometerse y, pues, me lo trajeron, yo soy mexicano… Le pido que quite sus publicaciones de donde las subió porque si no, no hay ningún arreglo".

Deisy Rodríguez viajó a Bogotá para buscarlo y logró recopilar unos videos en los que, al parecer, Camilo se ve divagando sobre la avenida Las Américas en la madrugada de este sábado. Sin embargo, aún se encuentra desaparecido en Bogotá.

