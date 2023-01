Dos menores desaparecidos tienen en vilo a una mamá en Bogotá y a otra en Bello, Antioquia

¿En dónde están? Sus familiares ruegan por el pronto regreso de una niña de 11 años y un menor de 15, de quienes no se tiene razón sobre su paradero.

Daniela Smith Rivera, una niña de 11 años, que cursa quinto de primaria en Bogotá salió el 14 de diciembre del año pasado de su vivienda hacia la panadería de su barrio y hasta la fecha no se sabe nada de ella.

"La niña salió unas cuadras de aquí, en la esquina de la panadería fue donde se desapareció, y nadie me da razón, las cámaras, nada y ya ahorita el 14 serán 3 meses", dijo Diana María Gutiérrez, madre de la menor.

Su familia reportó su desaparición ante todas las autoridades como Medicina Legal, Fiscalía y el CAI del barrio Galán, lugar donde se produjo la su desaparición, pero no han obtenido información alguna.

"Yo digo que en el barrio hay cámaras de seguridad, la primera instancia es mirarlas a ver, si la niña pasó, si alguien la cogió. La Fiscalía llama a preguntar que si ya apareció pero que cómo va el proceso ahí va”, manifestó Natalia Ballard, hermana de la niña.

En la misma situación se encuentra la madre del menor Julián Velásquez Grisales, un joven de 15 años que ya completa siete días desaparecido en Bello, Antioquia.

Las autoridades creen que fue secuestrado por la estructura delincuencial de los Pachelly, en el municipio del norte del Valle de Aburrá.

El comandante Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, anunció una recompensa por 10 millones de pesos , para quien brinde información que conduzca a su paradero.

En lo que va de 2019 se tiene un reporte de 356 hombres y 249 mujeres desaparecidos en el país.

Según los registros de Medicina Legal en Bogotá continúan 25.518 personas desparecidas. La madre de Daniela implora por su regreso.