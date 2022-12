Dos menores se quitaron la vida tras lanzarse de un edificio en el sur de Bogotá

Policía descartó que las muertes de los jóvenes de 16 años estén relacionadas con el llamado "reto de la ballena azul".

“Los adolescentes tenían una relación sentimental pero no tenían acceso a redes sociales, descartamos que sea el tema ballena azul”, declaró el mayor Rodrigo Mancera, comandante de Infancia y adolescencia.

De acuerdo con el alto oficial, posiblemente se trató de un pacto suicida.

Los fallecidos, una joven de 16 años y un menor de la misma edad, saltaron al vacio desde un piso 13 del conjunto residencial Torres de Lucerna, ubicado en la localidad de Bosa.

“Estaban haciendo un arreglo en la terraza. El celador intentó cogerlos, pero ellos se lanzaron al piso. No había fácil acceso porque acá las terrazas tiene candado”, indicó una testigo.

Los menores, al parecer, llevaban varios días desaparecidos y sus familias los buscaban. Algunas versiones aseguran que ambos tenían heridas autoinfligidas con interioridad, pero esto no ha sido confirmada por la Policía.

El caso se conoce horas después de que Medicina Legal revelara que, en los tres primeros meses de 2017, 65 menores de edad cometieron suicidio en Colombia.

Las autoridades recomiendan, a padres y profesores, estar pendientes de las siguientes señales de alarma:

