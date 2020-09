Dos mujeres denunciaron en 2018 a policía implicado en el asesinato de Javier Ordóñez

Dos mujeres afirman que el 17 de marzo de 2018 fueron agredidas verbal y físicamente por el patrullero Juan Camilo Lloreda, implicado en el asesinato de Javier Ordóñez.

Como prueba, aportaron un video en el que se observa la discusión entre algunas personas con dos policías. De acuerdo con la versión de las dos señoras, el uniformado en mención las atacó verbalmente y luego sacó su bastón de mando y las golpeó.

Tras la agresión, los vecinos salieron a reclamarles por lo ocurrido, pero los dos agentes se subieron a la motocicleta y se marcharon del lugar.

La denuncia fue radicada el 23 de marzo del 2018 y solo hasta esta semana, luego del homicidio de Javier Ordóñez, la Fiscalía contactó a las denunciantes para que ampliaran su declaración. Surge entonces la inquietud: ¿por qué no se investigaron estas denuncias en su momento?

Mauricio Ramírez, esposo de una de las mujeres agredidas, le dijo a Noticias Caracol que teme por su vida, pues al insistir en conocer el estado de la denuncia esto fue lo que sucedió: “en esa oportunidad yo fui a la estación de Policía de Engativá y me dijeron que no siguiera jodiendo, que me calmara, que sabían en dónde vivíamos”.

El abogado penalista Ricardo Burgos dio su punto de vista sobre la situación: “Vemos que las entidades de control no hicieron su trabajo acucioso y probablemente, de haberlo hecho, de haber buscado un resultado de las denuncias hechas por la sociedad, hubiésemos evitado la muerte de Javier. En otro caso debemos ver que la Policía Nacional no ha ejercido su control disciplinario interno habiéndolo suspendido por las denuncias recurrentes”.

Publicidad

Esta es la tercera denuncia que reposa en la Fiscalía contra uno de los presuntos responsables de la muerte de Ordóñez. La víctima fue sepultada en las últimas horas, en un cementerio del norte de Bogotá.