Dos niños resultaron con graves quemaduras durante fallido experimento en clase de química

Uno de ellos está en coma inducido. Expertos piden a padres y maestros evitar que pequeños manipulen cualquier sustancia, aunque parezca inofensiva.

Ocurrió en un colegio del sur de Bogotá.

“La rectora me dice que fue un accidente por la presentación de un experimento con alcohol, bicarbonato y arena” aseguró Yaneth Ortega, madre de uno de los afectados.

Ortega dice no entender cómo los niños manipularon una sustancia peligrosa, aparentemente sin la vigilancia de un docente.

“La rectora también siente mucha impotencia porque los niños estaban solos en el salón, pero la que tengo yo de ver a mi niño en el estado que está es más grande”, añadió la mamá del niño lesionado.

El abogado Leonardo Huerta, apoderado de una de las familias perjudicadas, se pregunta quién debe responder frente a estos casos.

“La autoridad encargada de inspeccionar, vigilar controlar y en dado caso sancionar a quienes prestan el servicio es la secretaria de Educación. Se tendrían que mirar los protocolos que el colegio utilizó para la realización del experimento”, declaró Huerta.

Noticias Caracol intentó buscó un pronunciamiento oficial del colegio donde se registró el incidente, pero no se obtuvo respuesta.